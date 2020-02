Koronawirus. Singapur wprowadza kontrole pracowników

Przepustki są wymagane od każdego, wjeżdżającego do Singapuru, bez względu na narodowość i dotyczy zarówno osób, które zgodę na pracę posiadają, jak i tych, które się o nią ubiegają.

Jak podkreśla portal channelnewsasia.com, Ministerstwo Pracy tego państwa-miasta zaleca pracodawcom, by poinformowali swoich pracowników w Chinach o nowym wymogu. Resort sugeruje, by pracownicy nie organizowali na własną rękę powrotu do kraju, bez uprzedniego uzyskania zgody. Mogą o nią wystąpić za pomocą wniosku internetowego.

Procedura wejdzie w życie od 9 lutego.

Niezależnie od kwestii zgody na powrót ci, którzy już wrócili lub wracają z Chin są i będą poddawani kwarantannie. Spędzą 14 dni w odizolowaniu. Wszystko to oczywiście jest elementem walki z epidemią koronawirusa, która rozprzestrzeniła się z Wuhan w Chinach.

Ostatnie informacje o koronawirusie mówią o 636 ofiarach śmiertelnych zakażenia w Chinach. W ciągu ostatniej doby na groźnego wirusa, wywołującego zapalenie płuc, zmarły 73 osoby. Zanotowano w tym czasie 3153 nowych przypadków zainfekowania. Ogólna liczna osób zakażonych w Chinach wynosi 31 161.

Choroba rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony - na Filipinach i w Hongkongu.

2 lutego przedstawiciel Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Pekinie Gauden Galea powiedział, że ze wstępnych obliczeń wynika, iż na nowego koronawirusa umiera mniej niż 2 proc. zakażonych, a odsetek ten wciąż maleje.