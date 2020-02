Komunikat NFZ dla świadczeniodawców o rozliczaniu środków na wzrost wynagrodzeń pielęgniarek

NFZ informuje w komunikacie, że świadczeniodawcy, którzy trzymali stosowne zmiany umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zakładające wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych za 2019 r. - red.) i którzy dotychczas nie złożyli do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ rachunków za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące) 2019 r. dotyczące:

• kosztów świadczeń wynikających z rozporządzenia zmieniającego OWU,

• kosztów świadczeń wynikających z rozp. zmieniającego rozp. zmieniające OWU,

a zatem nie wykorzystali dotąd w całości przysługujących im na podstawie w/w umów środków, zobowiązani są do ich złożenia do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do 14 lutego 2020 r. tj. w terminie wynikającym z przepisu § 27 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, z późn. zm.).

Czytaj też: Czy studia na kierunku lekarskim będą płatne?

Cały artykuł czytaj tutaj

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!