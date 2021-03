Kobiety w chirurgii skarżą się na dyskryminację i mobbing. Założyły fundację

Gdyby chirurdzy chodzili z workami na głowach i z modulatorami głosu, by nie można było rozpoznać ich płci, w wielu sytuacjach nie dałoby się zauważyć różnicy - ocenia instrumentariuszka Anna Siedlik.

- Wielokrotnie doświadczyłyśmy problemów, z jakimi borykają się kobiety, które pracują w specjalizacjach zabiegowych - dyskryminacji, mobbingu, fatalnych warunków szkolenia, braku komunikacji. Po latach spędzonych w poczuciu bezsilności postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce, stąd decyzja o powołaniu fundacji "Kobiety w chirurgii" - mówi Magdalena Wyrzykowska, chirurżka i członkini zarządu fundacji.

O problemach kobiet w specjalizacjach zabiegowych w "Magazynie Puls" Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie opowiedziały trzy przedstawicielki fundacji.

Magdalena Wyrzykowska twierdzi, że wiele osób zyskuje na obecnym status quo. Jak zauważa, wciąż niewiele kobiet decyduje się na specjalizacje zabiegowe, a duża część z nich po jakimś czasie rezygnuje. - Zderzają się ze światem, który od początku wyraźnie daje im do zrozumienia, że nie jest to miejsce dla nich - mówi. Tymczasem - jak zaznacza - kobiecy sposób myślenia, podejście do pracy, metody rozwiązywania problemów, powinny być w zespole traktowane jak wartość dodana, a nie zagrożenie.

