Kłopoty lekarzy z e-receptą

- Twierdzi, że część lekarzy jest wykluczona cyfrowo lub informatycznie. – W ogóle nie korzystają lub korzystają w ograniczonym zakresie z komputerów, laptopów czy smartfonów. Nie potrafią w pełni korzystać z programów informatycznych. Gubią się w nich, boją, że popełnią błąd - ocenia dla portalu wyborcza.pl szefowa PPOZ.

- Nie wszędzie w Polsce jest dostęp do światłowodów. System komputerowy e-recepty często się zawiesza, nie reaguje na komendy, nie łączy się z centralą albo wymaga ponownego logowania. To dodatkowo zniechęca lekarzy do dalszej pracy - dodaje.

Podobnie ocenia sytuację Monika Bączek z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej: - Wdrożenie e-recepty może faktycznie uniemożliwić części lekarzy i lekarzy dentystów wykonywanie zawodu.

