KGHM zachęca pracowników do szczepień

KGHM zachęca pracowników miedziowej spółki do szczepień przeciw COVID-19. W oddziałach firmy w Zagłębiu Miedziowym pojawiły się mobilne punkty szczepień.

W KGHM od wielu tygodni trwa wewnętrzna kampania zachęcająca do szczepień (Fot. M.Moira/Shutterstock)

Pierwszy mobilny punkt szczepień, który obsługuje personel Miedziowego Centrum Zdrowia, stanął w Zakładach Górniczych Rudna. Tam - jednego dnia - udało się namówić do szczepienia blisko 100 osób.

- KGHM zdał egzamin w najtrudniejszym czasie pandemii. Pracownicy stosowali się do wprowadzonych w firmie restrykcyjnych obostrzeń, co pozwoliło zachować firmie ciągłość produkcji. Teraz naszą troską jest poziom zaszczepienia załogi. Robimy wiele, by w miedziowej spółce pracowało się bezpiecznie - powiedziała Lidia Marcinkowska-Bartkowiak, dyrektor naczelny ds. komunikacji w KGHM.

Do szczepień w mobilnych punktach mogą się też zgłosić pracownicy innych spółek z grupy kapitałowej KGHM oraz podmiotów zewnętrznych współpracujących z oddziałami.

Chętni mają do dyspozycji zarówno jednodawkowe, jak i dwudawkowe rodzaje szczepień przeciw COVID-19.

W KGHM od wielu tygodni trwa wewnętrzna kampania zachęcająca do szczepień. W oddziałach pojawiły się m.in. specjalne plakaty, na których zaszczepieni pracownicy namawiają kolegów do wzięcia udziału w akcji. Uruchomiony zostanie również - na wzór ogólnopolskiej loterii - konkurs z nagrodami dla zaszczepionych pracowników.

Nie tylko KGHM zachęca do szczepień. BSH, producent sprzętu AGD marek Bosch i Siemens, niedawno rozpoczął akcję szczepienia pracowników przeciw COVID-19. W ramach programu szczepień w zakładach pracy spółka zorganizowała punkty szczepień w swoich pięciu fabrykach w Łodzi i we Wrocławiu. Z kolei w maju tego roku Biedronka we współpracy z firmą Polmed uruchomiła program szczepień dla pracowników sieci. Kolejne firmy, które zdecydowały się szczepić pracowników to m.in. Castorama, Budimex i Mercedes Benz Polska.

