Każdego dnia jedno dziecko odbiera sobie życie. Nie ma im kto pomóc

W 2022 r. każdego dnia co najmniej jedno dziecko w Polsce odebrało sobie życie. Jeśli tendencja się utrzyma, to po wakacjach w szkole nie pojawi się co najmniej 88 dzieci. Aż tyle skutecznie odbierze sobie życie. W Polsce obecnie zawód psychiatry dziecięcego wykonuje 543 lekarzy.

Jeśli ta tendencja się utrzyma i liczba podjętych prób samobójczych będzie na podobnym poziomie, co w 2022 roku, to tylko po trwających właśnie wakacjach (w sumie 71 dni) w szkole nie pojawi się co najmniej 88 dzieci. Aż tyle skutecznie odbierze sobie życie. 407 podejmie taką próbę. To tak, jakby w ciągu dwóch miesięcy próbowali odebrać sobie życie wszyscy mieszkańcy średniej wielkości wsi. Tylko że problem dotyczy dzieci, nawet tych kilkuletnich.

Z danych UNICEF wynika, że 1 na 7 dzieci na świecie cierpi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. W Polsce specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tys. dzieci.

Prof. Ewa Mojs pytana o przyczyny takiej sytuacji mówi wprost - to może być ograniczony dostęp do pomocy psychologiczno-psychiatrycznej, ale też nic innego jak zwykła ludzka obojętność i ignorancja. Zarówno ludzi z dalszego kręgu dzieci, takich jak nauczyciele czy opiekunowie na zajęciach dodatkowych, ale też najbliższych, którzy nie dostrzegają problemów dzieci i nie zapewniają im właściwej pomocy.

- Ostatnie lata były dla nas wszystkich wyjątkowo trudne. Ludzie pozamykali się na siebie. Rodzice zajmują się swoimi problemami i w tych ciężkich czasach dzieci są pozostawione same sobie z tym wszystkim, co kłębi się w ich głowach. Dochodzi do sytuacji, że rodzice są przeszczęśliwi, kiedy dziecko siedzi w pokoju i godzinami patrzy w ekran komputera czy telefonu. Uważają, że zajmuje się samo sobą, a oni dzięki temu mają spokój. Nauczyciele, którzy powinni zareagować, kiedy dziecko zachowuje się inaczej, przechodzą obok niego obojętnie - mówi prof. Ewa Mojs.

Także prezes fundacji eFkropka, terapeuta środowiskowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i psychoterapeuta Jerzy Kłoskowski przyznaje, że jest to istotny element wpływający na pogarszanie się poziomu zdrowia psychicznego wśród najmłodszych, ale nie jedyny.

- Przeniesienie codziennej aktywności i życia towarzyskiego do internetu, które w czasie pandemii tylko nabrało tempa, uzależnienie poczucia własnej wartości od liczby polubień generuje ogromne problemy. Dzieci coraz bardziej narażone są na hejt, a to prowadzi do problemów interpersonalnych. Drugim źródłem problemów jest szkoła. To miejsce bardzo nieprzyjazne, nastawione na rywalizację, realizację nieprzystającej do współczesnych czasów podstawy programowej. Dzieci uczą się na pamięć, pochłaniają ogromne ilości zbędnej wiedzy. Nie ma tam czasu na rozwój umiejętności komunikowania się, współpracy w grupie, rozwiązywania problemów czy radzenia sobie z hejtem i stresem. Brakuje psychologów, jakiegokolwiek wsparcia, a jedna godzina wychowawcza w tygodniu nie załatwi sprawy - mówi nasz rozmówca.

Kolejnym elementem, na który zwraca uwagę psychoterapeuta, jest rodzina. Rodzina, w której relacje przestały być ważne, a dzieci zeszły na dalszy plan. Rodzice skupieni są na pracy, zarabianiu, rozwijaniu kariery, dzieci w tym wszystkim odstawione są na boczny tor. Z drugiej strony chcą, by ich dziecko odniosło w życiu "sukces", więc stawiają mu zbyt wygórowane wymagania.

Kłoskowski mówi również o permanentnym niedofinansowaniu psychiatrii dzieci i młodzieży. Bo jak zapewnia, mimo że minister zdrowia podaje coraz to wyższe kwoty dofinansowania, to nie przekładają się one na realną pomoc dzieciom i młodzieży.

- Psychiatria, mimo wprowadzanych zmian, w porównaniu z innymi dziedzinami medycyny cały czas traktowana jest po macoszemu. Otrzymuje zdecydowanie mniej pieniędzy niż ma potrzeb. Przecież jedynym szpitalem psychiatrycznym, który został zbudowany w ostatnich latach - bez sensu zresztą, jeśli chodzi o lokalizację - jest placówka w Drewnicy pod Warszawą. Poza nią właściwie nie ma żadnych inwestycji publicznych w psychiatrię dzieci i młodzieży. Mimo ogromnego wzrostu liczby pacjentów nikt nie remontuje oddziałów, nikt nie otwiera nowych, a nawet jeśli, to są to pojedyncze przypadki, nikt też nie buduje nowych publicznych szpitali. Inwestycja fundacji TVN "Nie Jesteś Sam", która wraz z Centrum Zdrowia Dziecka buduje Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży, to przecież inwestycja prywatna, finansowana ze zbiórek - mówi Jerzy Kłoskowski.

Brakuje psychiatrów, szczególnie dzieci i młodzieży

Kolejny problem to zbyt mała liczba lekarzy psychiatrów, którzy specjalizują się w pomocy dzieciom i młodzieży. Z danych Najnowszej Izby Lekarskiej wynika, że obecnie (dane na koniec kwietnia 2023) mamy w Polsce 571 psychiatrów dziecięcych, z czego 543 jest czynnych zawodowo. To bardzo mało.

Jak wyliczył UNICEF, liczba psychiatrów dziecięcych w kraju jest o połowę mniejsza, niż wskazują standardy Światowej Organizacji Zdrowia. W niektórych województwach na jednego psychiatrę dziecięcego przypada 1000 pacjentów.

Nie ma chętnych, mimo że stawki za wizyty prywatne nie należą do najniższych. Jak podaje portal branżowy psychiatriadziecieca.pl, średnia cena za poradę psychiatryczną w Polsce wynosi 120-150 zł (nieraz przeprowadzoną online), ale w większych miastach koszt wizyty może wynosić 200 zł, a nawet 250 zł. Za spotkanie z psychiatrą z tytułem profesora zapłacimy już 300 zł, jeszcze więcej - 400-500 zł - za wizytę domową lekarza psychiatry. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia zaliczyło psychiatrię dzieci i młodzieży do grupy dziedzin priorytetowych, co wiąże się z wyższym wynagrodzeniem dla lekarzy już w trakcie specjalizacji.

Prof. Ewa Mojs nie jest zaskoczona tą sytuacją. - W psychiatrii nie chodzi o pieniądze. Praca z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi to po prostu bardzo trudne zadanie. Nie każdy jest gotowy się go podjąć i nie każdy ma predyspozycje, by to robić. Skala działań tych lekarzy jest dużo szersza niż w innych specjalizacjach, a wachlarz narzędzi do wykorzystania dużo skromniejszy. Portfolio zarejestrowanych leków, które można przepisać dzieciom, nie jest zbyt duże. Do tego rozwiązywanie problemów psychicznych dzieci polega na pracy z całą rodziną, a rodzice nie zawsze chcą współpracować. Spotykamy się z dużym oporem rodziców, którzy już na wejściu zastrzegają, że nie chcą, żeby ich dzieci były leczone farmakologicznie. Uważają, że wtedy pozwolą zrobić z dziecka "wariata". Obawiają się też niepożądanych efektów przyjmowania takich leków - wymienia prof. Ewa Mojs.

Dodaje też, że w rodzinie występują różnego rodzaju zaburzenia, zaniedbania czy sytuacje stresowe, kryzysy między rodzicami, które również wpływają na zdrowie dzieci. W związku z tym diagnoza dziecka to również diagnoza całej rodziny.

Jest też kolejna grupa rodziców, która czy to z przewrażliwienia, czy z chęci "pozbycia" się problemu uważa, że jedynym sposobem na poradzenie sobie z problemami dziecka jest przywiezienie go na oddział psychiatryczny. Domagają się hospitalizacji, choć problemy, jakie występują u dziecka, wcale nie wskazują na taką potrzebę.

Nasi rozmówcy zapytani o to, czy wpisanie przez MZ tej grupy na listę dziedzin priorytetowych zwiększy zainteresowanie tą specjalizacją, przyznają, że to wcale nie musi wpłynąć na zwiększenie liczby lekarzy wykonujących wspomniany zawód.

- Zgadzam się z panią profesor, że pieniądze nie są głównym problemem. Bycie psychiatrą nie polega na osłuchaniu pacjenta, przeanalizowaniu wyników krwi czy wypisaniu skierowania na badanie, to ciężka, obciążająca psychicznie - szczególnie jak mówimy o pracy z dziećmi - i wymagająca praca, której nie da się wykonywać bez umiejętności nawiązywania kontaktu z drugą osobą, radzenia sobie ze stresem, ogromnych pokładów cierpliwości i wiedzy, a tylko tego ostatniego można nauczyć się na studiach - tłumaczy Jerzy Kłoskowski.

Sprawy nie ułatwia również sam proces zostania lekarzem psychiatrą. Jak tłumaczy Jerzy Kłoskowski, podobnie jak lekarze innych specjalizacji, i oni muszą zdać Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Egzamin jest bardzo rygorystyczny. Sprawdza wiedzę ze wszystkich przedmiotów, tymczasem psychiatrze dziecięcemu umiejętność rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego nie jest raczej potrzebna. Zwraca też uwagę, że kiedy psychiatrzy rozpoczynają praktykę w niedofinansowanych, publicznych ośrodkach, to zniechęcają się do pracy w takich warunkach i kiedy nabiorą doświadczenia, decydują się odejść do prywatnych placówek.

Te wszystkie czynniki skutkują sytuacją, w której dzieci potrzebujące pomocy muszą czekać miesiącami na wolne miejsce w poradni czy szpitalu. I choć na stronie terminyleczenia.nfz.gov.pl, gdzie można sprawdzić dostępność lekarzy w poszczególnych placówkach, pojawiają się informacje o przyjęciu od ręki, to nasi rozmówcy są sceptyczni. Zaznaczają, że dane te mogą być nieaktualne.

- Pracuję w komercyjnym ośrodku, na wizytę do psychiatry dziecięcego trzeba czekać u nas co najmniej dwa miesiące. W innych miejscach sytuacja jest dużo gorsza. Widzi więc pani, że na pomoc od ręki raczej nie ma co liczyć. Nawał pracy jest tak duży, że lekarze są przeciążeni. Tym bardziej że nie chcą zostawiać swoich podopiecznych bez pomocy - dodaje Jerzy Kłoskowski.

Jak dodaje, jeśli pojawia się konieczność umieszczenia dziecka w szpitalu psychiatrycznym - a do takich sytuacji dochodzi zazwyczaj w momencie, gdy dziecko podejmuje próbę samobójczą - okazuje się, że miejsc po prostu nie ma.

- Zdarza się, że dzieci wymagające hospitalizacji są kierowane na oddziały dla dorosłych. To nie powinno mieć miejsca - mówi.

Ministerstwo Zdrowia, które na początku czerwca 2023 r. udzieliło obszernej odpowiedzi na interpelację poselską dotyczącą działań z zakresu opieki nad dziećmi z zaburzeniami psychicznymi, uważa, że jego działania poprawiają sytuację w psychiatrii dzieci i młodzieży.

W 10-stronicowej odpowiedzi resort zapewnia, że włączenie psychiatrii na listę dziedzin priorytetowych, a także przyznawanie większej liczby miejsc szkoleniowych rezydenckich w stosunku do pozostałych dziedzin pozytywnie wpłynęły na zainteresowanie psychiatrią.

- Wzrasta liczba lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie (obecnie 253 lekarzy, w tym 179 w trybie rezydenckim, w porównaniu do 2015 r. wzrost o 118 osób). Obserwujemy też postępujący wzrost zainteresowania dziedziną psychiatrii oraz dziedziną psychiatrii dzieci i młodzieży. W ostatnim postępowaniu kwalifikacyjnym do odbywania szkolenia specjalizacyjnego (jesień 2021 r.) w dziedzinie psychiatrii w trybie rezydenckim zostało zakwalifikowanych 240 lekarzy, co daje psychiatrii 6. miejsce pod względem liczby lekarzy zakwalifikowanych (na 75 dziedzin, w których Minister Zdrowia przyznaje rezydentury). Większym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych cieszyła się też psychiatria dzieci i młodzieży, w której do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydenckim zakwalifikowano 43 lekarzy, czyli o 14 osób więcej niż na jesień 2020 roku - informuje resort zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło w życie pomysł na "odkorkowanie" pomocy dzieciom

Ministerstwo zapewnia, że od 2019 r. ponad dwukrotnie wzrosła liczba miejsc udzielających świadczeń dzieciom i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego.

Informuje, że zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji i działa, czyli prowadzi kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, która bazuje na nowym modelu udzielania świadczeń opartym na trzech stopniach referencyjności ośrodków.

Podstawowym założeniem reformy jest budowa sieci ośrodków, w których pracowaliby psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi. Są to ośrodki środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, nazywane I stopniem referencyjnym. Pacjenci mogą skorzystać z oferty tych ośrodków bez skierowania lekarskiego. Takie ośrodki udzielają pomocy tym dzieciom, które nie potrzebują diagnozy psychiatrycznej lub farmakoterapii, a psychoterapii indywidualnej czy grupowej.

Ośrodki II poziomu to placówki, w których pracuje lekarz psychiatra, a pacjenci wymagający intensywniejszej opieki będą mogli skorzystać ze świadczeń w ramach oddziału dziennego. Jeden taki ośrodek obejmuje wsparciem kilka sąsiadujących ze sobą powiatów. W III, najwyższym poziomie referencyjności funkcjonują ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej. W takich ośrodkach pomoc znajdują pacjenci wymagający najbardziej specjalistycznej pomocy, w tym w szczególności osoby w stanie zagrożenia życia i zdrowia, przyjmowani w trybie nagłym.

- Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów konieczne jest, aby w każdym województwie funkcjonował co najmniej jeden taki ośrodek. W ośrodkach tych będą się także kształcili przyszli lekarze psychiatrzy i inni specjaliści systemu - informuje MZ.

Z udzielonych przez MZ informacji wynika, że na terenie Polski działa obecnie 398 ośrodków I stopnia, 133 ośrodki II stopnia i 32 ośrodki wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III stopień). Czy to wystarczy, aby dzieci z całej Polski - zarówno z Warszawy, Katowic czy Poznania, jak również z leżącej na Podkarpaciu wsi Babice czy wsi Dołki na Podlasiu - miały zapewnioną pomoc?

- Niestety obecnie jest na mapie Polski kilka białych plam, gdzie nie ma ośrodków I poziomu, a do tych wyższej referencji jest bardzo daleko i kolejka do nich jest spora. Zresztą jeśli nie zaczniemy od edukacji i nauki dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne od najmłodszych lat, bowiem zawsze najważniejsza jest profilaktyka, to ośrodków zawsze będzie za mało. Nierówności będą niestety występować nadal, chociażby ze względu na brak specjalistów albo ich koncentrację w większych miastach takich jak Warszawa. Proszę pamiętać, że mimo działań ministerstwa na Dolnym Śląsku jest kilka powiatów, które nie mają ośrodków środowiskowych, a najbliższy jest oddalony o 100 kilometrów - zwraca uwagę Urszula Szybowicz, prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie, która wspiera osoby zmagające się z depresją.

Prof. Ewa Mojs zapytana o to, co trzeba zmienić, by ludzie chcieli wybierać specjalizację psychiatrii dziecięcej, odpowiada, że trzeba zacząć mądrzej dzielić pracę.

- Trzeba zmienić cały system udzielania pomocy dzieciom, który powinien być mocniej nastawiony na szybkie reagowanie. Dlatego musi się zwiększyć liczba ośrodków I poziomu referencji, po to, by dzieci otrzymywały pomoc, jak tylko pojawią się niepokojące sygnały. Mimo że liczba tego typu placówek wzrosła, to nadal na oddziały szpitalne trafiają pacjenci, którzy nie potrzebują tak wysoko specjalistycznej pomocy, tym samym blokując dostęp tym, którzy jej naprawdę potrzebują. Dlatego z tego miejsca kieruję prośbę do Ministerstwa Zdrowia, by zachęciło do przekształcenia się w ośrodki I stopnia poradnie zdrowia psychicznego działające jeszcze w starym trybie - podsumowuje prof. Ewa Mojs.

