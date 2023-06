Każda wydana złotówka to w dłuższej perspektywie zysk dla firmy

Jak przekonywać pracodawców do wdrażania programów zdrowotnych w firmach? - Nic tak nie przekonuje przedsiębiorców jak wymierne efekty. Liczą koszty i zyski - odpowiada lek. Agnieszka Motyl, specjalista medycyny rodzinnej i epidemiologii.

- Choroby zakaźne układu oddechowego należą do najczęściej występujących schorzeń w miejscach pracy, przede wszystkim ze względu na łatwość i ich przenoszenia drogą kropelkową - podkreśla specjalistka.

Dr Barbara Hasiec, kierownik Oddziału Chorób Zakaźnych Dziecięcych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie przypomina, że co roku notuje się w Polsce około 4 mln przypadków grypy lub infekcji grypopodobnych, co ma istotny wpływ na absencję chorobową pracowników.

I dodaje: - Wiąże się to nie tylko z koniecznością pozostawania w domu, ale także z późniejszymi następstwami w postaci powikłań płucnych, sercowo-naczyniowych, a także układu nerwowego i pokarmowego które z kolei wymagają rehabilitacji.

Wśród głównych przyczyn częstych przypadków chorób zakaźnych układu oddechowego dr Hasiec - poza wirusem grypy i SARS-CoV-2 - wymienia także pneumokoki (bakterie powodując m.in. zapalenie płuc, zatok oskrzeli i ucha środkowego), a także wirusy paragrypy i RSV (wirus atakujący drogi oddechowe).

- Ze względu na wspomnianą łatwość przenoszenia zakaźnych chorób układu oddechowego bardzo ważna jest odpowiednia profilaktyka pozwalająca skutecznie zapobiegać tym schorzeniom, w tym przede wszystkim szczepienia - podkreślała dr Hasiec podczas majowego webinarium dotyczącego zapobiegania zakaźnym chorobom układu oddechowego w miejscu pracy, zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego Zdrowie Człowiek Profilaktyka*.

Pandemia okazała się ważną lekcją profilaktyki zdrowotnej, także dla pracodawców

Dr Monika Tomaszewska, dyrektor Departamentu Strategii Medycznej i Profilaktyki w Lux Medzie, dyrektor generalna Związku Pracodawcy dla Zdrowia przypomina, jak ważną lekcją w zakresie korzyści wynikających z dbania o zdrowie pracowników okazała się pandemia COVID-19.

- Z jednej strony pracodawcy bardzo dobrze tę lekcję odrobili, angażując się w realizację działań profilaktycznych, aby warunki pracy były bezpieczne dla pracownika. Z drugiej strony zbyt szybko zapominamy o wnioskach z tej lekcji… W prowadzonych przez nas analizach obserwujemy zmniejszające się zainteresowanie pacjentów szczepieniami m.in. przeciwko grypie - wskazuje dr Tomaszewska. - Pokazujemy pracodawcom obraz zdrowia ich personelu - oczywiście w formie zanonimizowanej. Okazuje, że zakaźne choroby układu oddechowego to nadal problem zdrowotny numer jeden wśród pracowników. Te schorzenia są powodem ponownego wzrostu liczby absencji w miejscach pracy - dodaje.

Co roku notuje się w Polsce około 4 mln przypadków grypy lub infekcji grypopodobnych (fot. Rex Pickar/Unsplash)

Jak skutecznie dotrzeć z profilaktyką do pracowników i utrzymać ich w programie?

Zaznacza, że wiele firm nadal przestrzega zaleceń i stosuje rekomendacje z okresu pandemii mające na celu zapobieganie zakażeniom górnych dróg oddechowych. - Niestety są też instytucje, które dość szybko o tym zapomniały - przyznaje dr Tomaszewska.

Wyzwaniem dla pracodawców są jednak nie tylko choroby górnych dróg oddechowych.

- Poza wymienionymi chorobami coraz większym wyzwaniem - także dla pracodawców - stają choroby układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz skutki tzw. długu zdrowotnego po pandemii, w tym choroby nowotworowe oraz zaburzenia psychiczne - wylicza dr Monika Tomaszewska.

Zaznacza, że jednym z kluczowych warunków powodzenia programu zdrowotnego jest skuteczne dotarcie z taką propozycją do pracowników, a następnie utrzymanie ich w programie.

- W tym celu do modelu naszych programów wprowadziliśmy ich koordynatorów - WellBePartnerów, czyli partnerów zdrowego stylu życia. Są dedykowani środowiskom poszczególnym firm i pełnią przede wszystkim rolę doradców w zakresie promocji zdrowia wśród pracowników - tłumaczy dyrektor generalna Związku Pracodawcy dla Zdrowia.

Dobra edukacja zdrowotna znacznie ogranicza liczbę zakażeń w miejscu pracy

Zdaniem dr Karoliny Prasek, przewodniczącej Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej, dyrektor Działu Rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Medicoverze, bardzo ważnym elementem aktywności pracodawców w zakresie profilaktyki powinna być edukacja zdrowotna, w tym dotycząca podstawowych zasad higieny, co bardzo pomaga ograniczać rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych układu oddechowego.

- Dla osób w wieku produkcyjnym zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy powinny być oczywistym priorytetem. Dotyczy to rzecz jasna także pracodawców, którzy powinni dbać między innymi o to, by środowisko pracy minimalizowało ryzyko zakażeń chorobami układu oddechowego - tłumaczy dr Prasek.

- Regularne szczepienia między innymi przeciwko grypie sezonowej, krztuścowi czy pneumokokom bardzo pomagają w redukowaniu ryzyka zachorowania w miejscu pracy - zaznacza.

Jak obecnie pracodawcy podchodzą do szczepień? Czy pandemia trwale zmieniła podejście i podniosła świadomość znaczenia takiej profilaktyki w środowisku pracy?

- Powiedziałabym, że nie jest pod tym względem ani gorzej, ani lepiej. Natomiast jest inaczej, ponieważ dostęp do wiedzy na ten temat jest dziś znacznie szerszy niż przed pandemią - uważa dr Karolina Prasek.

- Pacjenci i pracodawcy częściej pytają nas o działanie i skuteczność szczepień. Świadomość tej profilaktyki na pewno wzrosła. Natomiast pod względem liczby przeprowadzanych szczepień odnotowujemy nieznaczne różnice między obecnymi wskaźnikami a tymi sprzed pandemii - przyznaje przewodnicząca Forum Pielęgniarek i Położnych Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Realizacja programów profilaktycznych musi się pracodawcom opłacać

Jak więc pobudzić wdrażanie skutecznych programów zdrowotnych w miejscu pracy i przekonywać pracodawców do podejmowania takich działań?

- Nic tak nie przekonuje jak pokazywanie wymiernych efektów. Pracodawcy liczą koszty, inwestycje i zyski - podkreśla lek. Agnieszka Motyl, specjalista medycyny rodzinnej i epidemiologii, dyrektor Działu Jakości i Standardów Medycznych w Medicoverze.

Zwraca uwagę, że także aktywność związana z prowadzeniem działań profilaktycznych musi się opłacać. - Dlatego staramy się pokazywać naszym klientom w jaki sposób opieka medyczna zapewniana pracownikom przekłada się na określone korzyści. Od ponad dziesięciu lat przygotowujemy coroczne raporty pt. „Praca, zdrowie, ekonomia”, w którym gromadzimy i publikujemy tego rodzaju dane - informuje Agnieszka Motyl.

Zaznacza, że działania profilaktyczne przekładają się nie tylko na poprawę stanu zdrowia pracowników, ale też zmniejszają absencję chorobową, redukują zjawisko tzw. prezenteizmu (obecności chorego pracownika w miejscu zatrudnienia), a także wiążą się z większym zaangażowaniem i niższą rotacją personelu.

- Nasz raport pokazuje dane z analizy dużej, bo liczącej prawie 500 tys. osób grupy pracowników. Dzięki temu poznajemy nie tylko najważniejsze powody absencji chorobowej, ale również wynikające z tego koszty ponoszone przez pracodawców. Z raportu wynika, że kluczowy problemem zdrowotny z jakim pracownicy zgłaszają się na wizytę u lekarza są choroby dróg oddechowych - podaje ekspertka.

Pracodawcy mogą otrzymać wsparcie ze środków europejskich m.in.: poprawę warunków pracy (Fot. Adobestock)

Wydatki na skuteczny program profilaktyczny są opłacalną inwestycją, a nie tylko kosztem

- Wiemy też, że dzięki zapewnieniu opieki zdrowotnej personelowi pracodawcy rocznie oszczędzają na jednym pracowniku 1245 zł. Łatwo oszacować, że w skali firmy zatrudniającej 1000 osób daje to ponad 1,2 mln zł rocznie zaoszczędzonych dzięki zmniejszeniu skali absencji chorobowej czy wspomnianego prezenteizmu - informuje Agnieszka Motyl.

Wskazuje, że takie raporty skłaniają pracodawców do przyjrzenia się wydatkom związanym z zapewnieniem pracownikom opieki zdrowotnej nie tyle w kategorii kosztów, co inwestycji w zdrowie, która zwraca się już w ciągu jednego roku.

- Ciekawym wskaźnikiem jest tzw. produktywny dzień pracy. Okazuje się, że skoordynowana opieka zdrowotnej i profilaktyka - w tym szczepienia - daje pracodawcy zysk w postaci 3,5 dnia produktywnego dnia na każdego pracownika - informuje

Znaczenie medycyny pracy w ochronie zdrowia będzie rosło

Z kolei lek. Tomasz Prycel, dyrektor zarządzający i koordynator projektów samorządowych Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC) zaważa, że medycyna pracy jest obecnie jedyną specjalizacją, mającą kontakt ze zdrowymi osobami w wieku produkcyjnym.

- Warto więc wykorzystywać potencjał medycyny pracy także jako doradcy służącego wsparciem oraz wiedzą pracodawcom podejmujących działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej - wskazuje Tomasz Prycel.

- Podstawą takiej aktywności powinna być przede wszystkim edukacja - w tym między innymi uświadamianie społeczeństwu, w jaki sposób praca wpływa na stan naszego zdrowia - zwraca uwagę lek. Paweł Wdówik, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny pracy, zastępca prezesa Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

- Nasz system organizacji medycyny pracy, który powstawał w latach 90. ubiegłego wieku na wszystkich pracodawców nałożył te same obowiązki. Dotyczą one przede wszystkim finansowania okresowych badań określających zdolność do pracy. Ale system umożliwia też lekarzom medycyny pracy wykonywanie szeregu zadań, które nie są obligatoryjne - przypomina konsultant krajowy.

Podkreśla, że promocja tych fakultatywnych działań medycyny pracy polegać ma między innymi na uświadamianiu pracodawcom, że mogą i powinni podejmować zadania dotyczące profilaktyki i edukacji zdrowotnej.

- Pamiętajmy też, że do lekarzy medycyny pracy zgłaszają się na obowiązkowe badania okresowe osoby w poczuciu zdrowia. Natomiast niejako przy okazji tych badań nierzadko diagnozuje się objawy czy schorzenia, wymagające interwencji innych specjalistów - podkreśla Paweł Wdówik.

Na pracodawców inwestujących w zdrowie personelu czekają środki europejskie

Eksperci wskazują, że w unijnej perspektywie 2021-2027 pracodawcy mogą aplikować o europejskie dofinansowanie zdrowotnych projektów dla swoich pracowników.

Jak zaznacza Edyta Masłowska-Parafian, ekspert ds. funduszy europejskich, zastępca dyrektora Sieci Badawczej Łukasiewicz - ORGMASZ, paleta prozdrowotnej aktywności pracodawców, na którą mogą otrzymać wsparcie ze środków europejskich jest bardzo szeroka i obejmuje m.in.: poprawę warunków pracy, zmniejszenie absencji chorobowej, eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy; profilaktyczne badania diagnostyczne.

- Co istotne, wachlarz podmiotów, które mogą ubiegać się unijne środki na objęcie profilaktyką pracowników także jest bardzo szeroki. Obejmuje między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne, tzw. podmioty ekonomii społecznej, pracodawców oraz ich związki, podmioty lecznicze, a także instytucje zarządzające programami - wymienia ekspertka.

- O środki europejskie na programy zdrowotne aplikują w większości samorządy oraz pracodawcy z sektora publicznego, natomiast zdecydowanie rzadziej firmy prywatne. Mam nadzieję, że one również coraz częściej będą ubiegały się o unijne dofinansowanie przedsięwzięć zdrowotnych. Warunki są bardzo korzystne, gdyż wymagają tylko 10 lub 15 proc. wkładu własnego - podsumowuje Edyta Masłowska-Parafian.

* Wszystkie wypowiedzi i informacje pochodzą z webinarium pt. „Zapobieganie zakaźnym chorobom układu oddechowego. Cztery kroki do dobrego zdrowia. Praktyczne wskazówki i bezpłatne narzędzia dla instytucji, przedsiębiorców i pracodawców”, które odbyło się 25 maja w ramach projektu edukacyjnego Zdrowie Człowiek Profilaktyka.

