Kara za niezaszczepienie może mocno zaboleć. To nawet 10 000 złotych

Kara od 5 000 do 10 000 złotych nakładana przez powiatowego inspektora sanitarnego - takie konsekwencje mogą dotknąć od 1 marca 2022 roku medyków, którzy nie zaszczepią się przeciwko COVID-19.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia będącym aktem wykonawczym do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi na zawody medyczne - w tym pielęgniarki i położne - został nałożony obowiązek zaszczepienia się przeciw COVID-19.

Obowiązek szczepień medyków oraz obowiązkowe przedstawianie certyfikatów szczepień przez studentów akademii medycznych, a także niemedycznych pracowników ochrony zdrowia, obowiązywać ma od 1 marca br. Jak informował rzecznik ministerstwa Wojciech Andrusiewicz, to dyrektor danej placówki będzie decydował, czy niezaszczepioną osobę przesunie do działu administracyjnego, czy podejmie inną decyzję.

Pytania rodzi jednak kwestią kar, jakie na niezaszczepionych pracowników mają być nakładane. W tej sprawie pisma do ministra zdrowia dwukrotnie kierował Ogólnopolskie Związek Pielęgniarek i Położnych.

11 lutego odpowiedzi na zadane przez Związek pytania w formie oficjalnego pisma udzielił wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

Jedna z najistotniejszych kwestii to kara, jaka grozi za niedostosowanie się do rozporządzenia ministra zdrowia.

- Kto w stanie epidemii nie stosuje się do obowiązku, o którym mowa w art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy, tj. ustanowionego w ww. rozporządzeniu obowiązku szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5000 zł do 10 000 zł - czytamy w piśmie przesłanym OZPiP.

Wiceminister Bromber wyjaśnił także, że ewentualną karę nakłada "w drodze decyzji administracyjnej, państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny".

W piśmie podkreślono ponadto, że "po stronie pracodawcy leży dopilnowanie - w miarę możliwości - by koronawirus nie rozprzestrzeniał się w miejscu pracy, w tym poprzez "właściwą organizację pracy".

Szczepienia na COVID-19 konieczne, ale potrzebne wytyczne

Profesor Małgorzata Polz-Dacewicz, kierownik Zakładu Wirusologii z Laboratorium SARS UM w Lublinie podkreśla, że "szczepienie wśród medyków jest konieczne".

- Uważam, że to jest konieczne. Zawsze wolę wiedzieć, z kim mam do czynienia, czy ktoś jest szczepiony, czy nie. Jeżeli ktoś jest zaszczepiony, to jest mniejsze ryzyko, że mogę się od takiej osoby zarazić - powiedziała i dodała, że "muszą być wytyczne, przepisy wykonawcze jak ten obowiązek szczepień medyków realizować w praktyce".

W podobnym tonie wypowiadała się w grudniu 2021 roku (po ogłoszeniu rozporządzenia) wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.

- Wiemy, że wyszczepialność w społeczeństwie nie jest zbyt wysoka (ok. 55 proc. - red.), a to my - nasza grupa zawodowa powinna dbać nie tylko o własne zdrowie, ale też naszych pacjentów. Dlatego wyraziliśmy aprobatę dla takich działań. Uważam, że powinniśmy być przede wszystkim bezpieczni dla naszych podopiecznych, dlatego pozytywnie oceniam projekt rozporządzenia - podkreślała.

Brak szczepienia - wizja zwolnień

Kilka dni temu dyrektor szpitala powiatowego w Końskich wydał zarządzenie, zgodnie z którym personel niezaszczepiony przeciw COVID-19 nie zostanie dopuszczony do pracy. Może to dotyczyć kilkudziesięciu pracowników.

- Nie mogę dopuścić do pracy osób, które nie spełniają wymagań sanitarnych wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tak jak nie mogę dopuścić do pracy w szpitalu pracownika, który nie ma szczepienia WZW typu B, tak też musimy ograniczyć możliwość zakażenia pacjenta koronawirusem" - wyjaśniał dyrektor szpitala w Końskich dr Wojciech Przybylski.

Odsuwanie niezaszczepionych pracowników od pacjentów zapowiedział także Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku. Niezaszczepienie zadeklarowało tu około 90 pracowników.

- To deklarowane dane. Wśród osób, które wypełniały ankietę i które deklarowały niezaszczepienie, mogą być osoby z przeciwskazaniami do szczepień, ozdrowieńcy oraz ci, którzy nie przeszli pełnego cyklu szczepienia. Tego nie wiemy, bo o to nie mogliśmy pytać. Uzyskaliśmy tylko dane liczbowe - wyjaśniał rzecznik szpitala Marcin Prusak.