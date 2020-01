Kadry i zmiany organizacyjne na SOR-ach bardziej potrzebne od pieniędzy

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas poniedziałkowego (21 stycznia) posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia przedstawił posłom "Informację na temat stanu systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szpitalnych oddziałów ratunkowych".

Jak podał, w kraju dyżuruje 1526 karetek pogotowia ratunkowego, w tym 364 specjalistyczne i 1162 podstawowe. W zespołach ratownictwa medycznego pomocy udziela pacjentom 3 779 lekarzy, 14 946 ratowników medycznych i 1721 pielęgniarek. Mamy 231 szpitalnych oddziałów ratunkowych, w których pracuje 4593 lekarzy, 3802 ratowników medycznych, 4017 pielęgniarek. Polskie SOR-y w 2018 roku przyjęły 5 milionów 800 tysięcy pacjentów.

Na działanie SOR-ów w 2020 roku zapewniono 1 mld 745 mln zł, co w porównaniu do 2015 roku oznacza wzrost finansowania o 80 proc. (z 971 mln zł). Wydatki na funkcjonowanie zespołów ratownictwa medycznego w 2020 roku to 2 mld 411 mln zł - o 245 mln zł więcej niż rok temu. Pod koniec 2019 roku odnowiona została flota ambulansów, na co przeznaczono 80 mln zł z budżetu Ministerstwa Zdrowia. - 149 karetek z 200 zostało już zakupionych, brakujące będą zakupione w tym roku - podawał wiceminister.

