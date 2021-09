Jest termin spotkania protestujących medyków z ministrem

Komitet Protestacyjno-Strajkowy odpowiedział na propozycję spotkania od ministra Adama Niedzielskiego. Chcą rozmowy, ale dzisiaj (20 września) nie są w stanie dotrzeć do siedziby resortu. Spotkanie przesunięto na jutro.

Białe Miasteczko przed KPRM w Warszawie (Fot. Luiza Jakubiak/RynekZdrowia.pl)

Podczas briefingu prasowego ministra zdrowia Adama Niedzielskiego (20 września), szef resortu odniósł się do dramatycznych wydarzeń, jakie miały miejsce w sobotę w Białym Miasteczku. Wykorzystując sytuację, minister po raz kolejny wezwał protestujących medyków do spotkania. Zaznaczył przy tym, że prosi o rozmowę, a jednocześnie podkreślił, aby Komitet "nie odtrącał wyciągniętej ręki".

Minister zaproponował spotkanie jeszcze tego samego dnia w poniedziałek o godzinie 14. Niedługo po wypowiedzi szefa resoru zdrowia, Komitet Protestacyjno-Strajkowy odpowiedział na zaproszenie za pomocą Twittera.

- Wczoraj w rozmowie telefonicznej z ministrem Bromberem zaproponowaliśmy spotkanie we wtorek o 14.00. Członkowie Komitetu to aktywni medycy z całego kraju. Musimy mieć czas na dojazd. Prosimy o potwierdzenie jutrzejszego terminu - czytamy we wpisie. Komitet oznaczył m.in. MZ i ministra Niedzielskiego.

