Jedzeniowe grzechy Polaków: bez śniadania do pracy, głód zagryzają przekąskami

Z badań Centrum Respo wynika, że co czwarta pracująca w biurze Polka nie je śniadań, a prawie 70 proc. z nich sięga w pracy po niezdrowe przekąski. Wśród mężczyzn widać natomiast większą skłonność do częstego sięgania po śmieciowe jedzenie – przynajmniej raz w tygodniu robi tak co trzeci badany.

27 proc. kobiet wykonujących pracę biurową w ogóle nie je śniadania (fot. Jonas Jacobsson/Unsplash)