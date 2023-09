Jeden specjalista na 12 400 pacjentów. Mimo podwyżek, chętnych do pracy nie ma

W Polsce brakuje psychiatrów dziecięcych. W całym kraju jest ich zaledwie 555. Oznacza to, że jeden lekarz specjalista przypada na około 12400 wszystkich dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Jak dodaje, największa skala zaniedbań dotyczy opieki w środowisku młodego człowieka, np. szkole. - Kolejek można by uniknąć, gdyby psychoedukacja weszła do szkół, gdyby zapewniony był psycholog w każdej placówce oraz gdyby młodzi ludzie mogli liczyć na pomoc już na pierwszym etapie kryzysu zdrowia psychicznego - podkreśla.

W Polsce brakuje psychiatrów dziecięcych. W całym kraju jest ich zaledwie 555 w 2023 roku. Zatem jeden lekarz specjalista przypada na około 12 400 wszystkich dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Z drugiej strony ogromna liczba młodych osób potrzebuje pomocy. Nie są to jednak jedyne czynniki, które wpływają na długie kolejki.

Dominik Kuc zaznacza, że rykoszetem odbija się także brak ustawy o zawodzie psychologa, ponieważ dzieci i młodzież potrzebujący orzeczenia np. o spektrum i tak muszą udać się do psychiatry. Psycholog sam nie może wydać takiego orzeczenia.

Brakuje chętnych do pracy w zawodzie psychologów i psychiatrów dziecięcych

Chętnych do pracy w zawodzie psychiatry brakuje, mimo że stawki za wizyty prywatne nie należą do najniższych. Jak podaje portal branżowy psychiatriadziecieca.pl, średnia cena za poradę psychiatryczną w Polsce wynosi 120-150 zł (nieraz przeprowadzoną online), ale w większych miastach koszt wizyty może wynosić 200 zł, a nawet 250 zł. Za spotkanie z psychiatrą z tytułem profesora zapłacimy już 300 zł, jeszcze więcej - 400-500 zł - za wizytę domową lekarza psychiatry. Co więcej, Ministerstwo Zdrowia zaliczyło psychiatrię dzieci i młodzieży do grupy dziedzin priorytetowych, co wiąże się z wyższym wynagrodzeniem dla lekarzy już w trakcie specjalizacji.

Neuropsycholog i psycholog kliniczny, kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. Ewa Mojs nie jest zaskoczona tą sytuacją.

- W psychiatrii nie chodzi o pieniądze. Praca z dziećmi z zaburzeniami psychicznymi to po prostu bardzo trudne zadanie. Nie każdy jest gotowy się go podjąć i nie każdy ma predyspozycje, by to robić. Skala działań tych lekarzy jest dużo szersza niż w innych specjalizacjach, a wachlarz narzędzi do wykorzystania dużo skromniejszy. Portfolio zarejestrowanych leków, które można przepisać dzieciom, nie jest zbyt duże. Do tego rozwiązywanie problemów psychicznych dzieci polega na pracy z całą rodziną, a rodzice nie zawsze chcą współpracować. Spotykamy się z dużym oporem rodziców, którzy już na wejściu zastrzegają, że nie chcą, żeby ich dzieci były leczone farmakologicznie. Uważają, że wtedy pozwolą zrobić z dziecka "wariata". Obawiają się też niepożądanych efektów przyjmowania takich leków - wymieniała w rozmowie z PulsHR.pl prof. Ewa Mojs.

Rekordowe kolejki do psychiatry dziecięcego na NFZ

Jak długo trzeba czekać w kolejce na konsultację psychiatry dziecięcego na NFZ? Fundacja GrowSPACE w ostatnim tygodniu sierpnia zebrała dane z informacji Narodowego Funduszu Zdrowia za pośrednictwem strony światprzychodni.pl. Przeanalizowane zostały informacje ze wszystkich przychodni, poradni, szpitali oraz ośrodków pomocy w Polsce, które oferują takie konsultacje.

Dane pokazują ogromną skalę zapaści psychiatrii dziecięcej z perspektywy rodziców i dzieci. Aż w pięciu miejscach kolejki przekraczają 1000 dni oczekiwania. Średni czas oczekiwania na konsultację psychiatry dziecięcego wynosi 238 dni. Z kolei jeden lekarz psychiatra dziecięcy przypada na około 12 400 dzieci i młodzieży w Polsce.

Najbardziej szokujący rekord padł w Będzinie. To właśnie tam, aby dostać się na konsultację psychiatry dziecięcego do Ośrodka Terapii i Psychoedukacji „Kompas” na NFZ, należy poczekać aż 2441 dni. Pierwsza planowana wizyta u lekarza specjalisty przypada zatem szacunkowo na 6 maja 2030 roku.

- To pokazuje ogromny dramat dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, którzy realnie nie będą mogli skorzystać z odpowiedniej pomocy. Przecież jeśli dziecko ma 12 lat, to spokojnie w roku 2030 może się zapisywać już do „dorosłego” psychiatry. Rodzina nie będzie mogła liczyć na odpowiednią pomoc. Oczywiście w przypadku ogromnego kryzysu, który będzie zagrażać życiu, można wezwać karetkę, ale to nie rozwiąże przyczyny problemów - komentuje Dominik Kuc.

Na Pomorzu średni czas oczekiwania na konsultację psychiatry dziecięcego to 411,15 dni, a w całym woj. śląskim jest to 512,85 dni (Fot. Aedrian/Unsplash)

Poza placówką w Będzinie są także cztery inne miejsca w kraju, do których oczekiwanie wynosi ponad 1000 dni. Są to: Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza SPZOZ w Warszawie - około 1155 dni, SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście - około 1647 dni, Ośrodek Wczesnej Interwencji - Pilicka 21 w Warszawie - około 1191 dni, a także Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Gdańsku - około 1445 dni.

W skali kraju to właśnie województwo pomorskie i śląskie wypadają najgorzej. Na Pomorzu średni czas oczekiwania na konsultację psychiatry dziecięcego to 411,15 dni, a w całym woj. śląskim jest to 512,85 dni.

W ramach kontroli i weryfikacji danych Fundacja GrowSPACE 1 września 2023 r. skontaktowała się z wyżej wymienionymi placówkami. Zgodnie z ustaleniami Fundacji Centrum Zdrowia Psychicznego Optimmed w Gdańsku wstrzymało rejestrację. SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście zaoferowało konsultację na 2028 rok, a Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza wyznaczył termin na 28 października 2026 roku.

- W niektórych placówkach można skrócić kolejkę, jeśli wizyta odbędzie się prywatnie. Wówczas są wolne terminy na przykład na maj 2024 roku. Nie każda rodzina dziecka w kryzysie może sobie jednak pozwolić na taki krok. Pamiętajmy też, że często diagnoza i leczenie nie kończą się na jednej wizycie - mówi Wojciech Szumiło z Fundacji GrowSPACE.

W 2022 r. każdego dnia co najmniej jedno dziecko w Polsce odebrało sobie życie

Tymczasem statystyki przedstawione przez Komendę Główną Policji są zatrważające. Tylko w ubiegłym roku 2093 dzieci do 18. roku życia próbowało odebrać sobie życie. 467 niestety osiągnęło swój cel. Liczba prób samobójczych wśród najmłodszych od lat systematycznie rośnie, ogromny skok widoczny jest od czasu pandemii koronawirusa.

Z kolei z danych UNICEF wynika, że 1 na 7 dzieci na świecie cierpi z powodu zaburzeń zdrowia psychicznego. W Polsce specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej potrzebuje aż 630 tys. dzieci.

