Jeden dzień różnicy zdecyduje, czy orzeczenie o niepełnosprawności będzie nieważne

Koniec pandemii oznacza koniec z automatycznym przedłużaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności

W przyjętej na początku marca tego roku nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (art.23) usunięto taką możliwość i jednocześnie określono “sztywny” termin.

- W wyniku nowelizacji przestało obowiązywać rozwiązanie polegające na powiązaniu okresów ważności orzeczeń o niepełnosprawności z obowiązywaniem stanu epidemii (już zakończony) lub stanem zagrożenia epidemicznego. W to miejsce zostały określone „sztywne” daty ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Te których pierwotny termin ważności upływał w „pierwszym roku” pandemii (do dnia 31 grudnia 2020 roku ) będą ważne do końca bieżącego roku. Te, których pierwotny termin ważności upływał w „drugim roku” pandemii (do dnia 31 grudnia 2021 roku) będą ważne do końca pierwszego kwartału 2024 roku. Natomiast te, których pierwotny termin ważności upłynął w 2022 roku lub upłynie przed 6 sierpnia 2023 roku zachowają ważność do 30 września 2024 roku – wyjaśnia prawnik.

Jeden dzień robi w tym przypadku ogromną różnicę