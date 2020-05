Jak wzmocnić odporność psychiczną pracowników? Kluczowe wsparcie menedżerów

Według cyklicznego raportu „The Workforce View in Europe 2019”, Polacy należą do najbardziej zestresowanych pracowników w Unii. Wnioski europejskich badań potwierdza raport HRK „Stres w pracy”. Wynika z niego, że 31 proc. pracowników odczuwa stres w pracy kilka razy w tygodniu, a 14 proc. nawet kilka razy w trakcie dnia. Bezstresową pracą może pochwalić się jedynie 7 proc. badanych.

Wspieranie pracowników w walce ze stresem oraz redukowanie jego negatywnych skutków stało się szczególnie wyjątkowo istotne w czasach pandemii koronawirusa. Wielu pracodawców i pracowników znalazło się w całkowicie nowej i trudnej dla nich sytuacji.

Ludzie obawiają się utraty pracy, łączą pracę zdalną z życiem rodzinnym, a także martwią się o zdrowie rodziny. W dłuższej perspektywie takie połączenie może skutkować wieloma problemami. Jak podkreślają psycholodzy, permanentny stres może prowadzić do wypalenia zawodowego, a to z kolei do depresji.

Permanentny stres i pośpiech są przede wszystkim przyczyną zmęczenia. Mówiąc obrazowo: każda tkanka i każdy organ, kiedy są przeciążone, męczą się. Nie inaczej jest z naszym mózgiem.

- W mózgu znajduje się struktura, którą nazywamy układem nagrody - zajmuje się czynnościami poszukiwawczymi. Sprawia, że nam się w ogóle chce, że potrafimy się mobilizować, wstawać z łóżka i rozpoczynać nowe projekty. Sprawia także, że odczuwamy radość, satysfakcję i spełnienie. Żadna tkanka w człowieku nie jest niezniszczalna, również układ nagrody. Jeśli nadużywamy naszego mózgu, naszego układu nagrody, przeciążamy go i dochodzi do jego wyczerpania. W medycynie nazywa się to neurastenią, a potocznie mówimy o tym wypalenie zawodowe lub zespół przewlekłego zmęczenia - tłumaczy dr hab. n. med. Marek Krzystanek, profesor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Klucz do odporności psychicznej

Kluczem do odporności psychicznej i dobrostanu pracowników może być rezyliencja, czyli umiejętność skutecznego "zwalczania" czy uśmierzania stresu o dużym nasileniu. Pozwala ona na elastyczne radzenie sobie z problemami, przeciwnościami losu, konfliktami i porażkami, a także na powracanie do stanu równowagi psychicznej po okresach, w których człowiek doświadczał silnego stresu (ang. bounce back).

- Umożliwia ona również poprawę sprawności umysłowej i funkcjonowania w różnych obszarach życia, w tym w pracy zawodowej – mówi Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, p.o. dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. - Ponadto rezyliencja sprzyja szybkiemu i skutecznemu adaptowaniu się do ciągłych zmian będących nieodłącznym elementem funkcjonowania w świecie VUCA (ang. VUCA World), który - poza dużą zmiennością - charakteryzuje się też wysokim nasileniem niepewności, złożoności oraz niejednoznaczności. Praca w takich warunkach wiąże się z koniecznością nieustannego mierzenia się z wyzwaniami, turbulencjami, trudnościami, kryzysami oraz innymi sytuacjami będącymi źródłem silnego stresu.

Jak wskazuje Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, rozwój rezyliencji wymaga czasu, regularnych ćwiczeń oraz wkładania w nie odpowiedniego wysiłku. Niezbędna jest tutaj wewnętrzna motywacja i samoświadomość.

- Aby wyzwolić ją w sobie, warto zadać sobie pytanie: jak często w czasie codziennych obowiązków zawodowych doświadczam ograniczeń wynikających z deficytów w zakresie rezyliencji? Pomocne może okazać się również wykonanie analizy korzyści i kosztów związanych z podjęciem treningu rezyliencji – wskazuje Zawadzka-Jabłonowska.

Kluczem do odporności psychicznej i dobrostanu pracowników może być rezyliencja. (Fot. Shutterstock)

Dbałość o prawidłowe funkcjonowanie mózgu

Rezyliencja wiąże się z prawidłowym działaniem mózgu, dlatego należy regularnie o niego dbać i utrzymywać go w dobrej formie. Jak zauważa Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska, mózg osoby odpornej psychicznie działa optymalnie, tzn. jest w stanie efektywnie uczyć się, zapamiętywać informacje, oceniać sytuacje, analizować problemy, podejmować decyzje, planować, wykonywać polecenia i regulować nastrój. To niezbędne, by skutecznie radzić sobie w wielu obszarach życia, a szczególnie w życiu zawodowym.

Utrzymywaniu mózgu w dobrej formie sprzyja m.in. regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, regularny sen odpowiedniej długości i jakości, redukcja spożycia używek, dbanie o zdrowie fizyczne i kontrolowanie jego stanu, ograniczenie kontaktu z pestycydami, substancjami konserwującymi oraz zanieczyszczonym powietrzem, a także monitorowanie i ograniczenie poziomu doświadczanego stresu.

Wsparcie ze strony menedżera

Korzystny wpływ na nasze samopoczucie, zdolność radzenia sobie z trudnościami, a także zdrowie psychiczne i fizyczne ma m.in. wsparcie społeczne. Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska podkreśla, że jest ono również ważne, by skutecznie radzić sobie z wyzwaniami, problemami i przeciwnościami, na które napotykamy w naszym życiu zawodowym. Dlatego tak istotne pozostaje wsparcie ze strony menedżerów.

- Okazywanie wsparcia przez liderów nie tylko sprzyja budowaniu rezyliencji u pracowników, ale i wzmacnia w nich przekonanie, że są ważni. To z kolei pomaga budować wzajemne zaufanie i opartą na nim wysokojakościową relację pomiędzy pracodawcą oraz pracownikami, która stanowi „kapitał zaufania”, będący cennym zasobem organizacji – komentuje psycholog z ALK.

Warto zatem przygotować menedżerów do rozpoznawania oznak kryzysu psychologicznego w zespole oraz do rozmowy na ten temat z pracownikami. W sytuacji zagrożenia epidemicznego takie szkolenie może być realizowane w formie zdalnej.

- Dostrzeżenie i rozpoznanie potencjalnego kryzysu nie jest łatwe. W dużej mierze zależy od uważności zespołu i menedżera. Mogą o nim świadczyć np. zachowania i reakcje, które nie są charakterystyczne dla pracownika - wyjaśnia Magdalena Pancewicz z Well.hr.

Innym rozwiązaniem, proponowanym przez ekspertów Well.hr, jest tworzenie w firmach grup wsparcia. Pracownicy zrzeszeni w takich grupach dzielą się ze sobą informacjami i wiedzą oraz wspierają się w trudnych życiowych i zawodowych sytuacjach.

W wielu firmach w Polsce działają już podobne grupy zrzeszające np. młodych rodziców (np. w Shell Business Operations) lub pracowników niepełnosprawnych (np. w GSK).

Wdzięczność i humor

Skutecznym „narzędziem”, rozwijającym rezyliencję i budującym dobrostan, jest także wdzięczność.

- Świadome "praktykowanie wdzięczności" wpływa na wzrost satysfakcji z pracy i życia, poprawę relacji interpersonalnych, poprawę jakości snu oraz zdrowie fizyczne i psychiczne – wskazuje Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

Wdzięczność w miejscu pracy można uskuteczniać na wiele różnych sposobów. Jednym z nich jest jej bezpośrednie wyrażanie, czyli mówienie słowa „dziękuję” współpracownikom w codziennych sytuacjach zawodowych.

- Jeśli wypowiadamy je szczerze, to zawsze jest ono wyrazem naszego szacunku i uznania dla tego, co robią oni dla nas oraz dla całej firmy. Ma ono również szczególne znaczenie, jeśli pada z ust szefa - mówi psycholog Zawadzka-Jabłonowska. - Warto też zastanowić się nad tym, kto w naszym bliższym i dalszym otoczeniu zawodowym zrobił coś, za co jesteśmy mu wdzięczni, a jeszcze mu za to nie podziękowaliśmy. A potem należy zaplanować, w jaki sposób podziękujemy tej osobie i zrobić to jak najszybciej.

Cenne również jest zdrowe poczucie humoru, które - w odróżnieniu od wrogiego poczucia humoru, charakteryzującego się poniżaniem innych ludzi, sarkazmem i cynizmem - pozostaje ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie psychiczne.

- Pomaga ono lepiej radzić sobie z cierpieniem i jest istotnym elementem odporności psychicznej. Sprzyja odprężeniu, zwiększa odczuwaną bliskość w relacjach interpersonalnych i poprawia nastrój. W obliczu tak wielu korzystnych efektów, jakie poczucie humoru wnosi do naszego życia, warto dbać o nie zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i osobistym – ocenia Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska.

Wymienione metody nie wyczerpują puli sposobów na rozwój rezyliencji. Jak podkreśla Zawadzka-Jabłonowska, warto zachęcać pracowników, by samodzielnie odkrywali własne formy wzmacniania umiejętności, które się z nią wiążą. Jednakże kluczowe jest stworzenie im takiego środowiska pracy, w którym będzie na to przestrzeń oraz pełne wsparcie ze strony kadry zarządzającej.