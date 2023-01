Jak poprawnie wystawić skierowanie do lekarza medycyny pracy

Orzeczenie lekarskie potwierdza, że nie ma przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo że takie przeciwwskazania istnieją (fot. Pixabay)

Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest profilaktyczna opieka lekarska nad zatrudnionymi pracownikami. Skierowania na badania wstępne, kontrolne i okresowe powinny zawierać wyczerpujące informacje na temat czynników szkodliwych występujących na poszczególnych stanowiskach. Na podstawie tych informacji lekarz medycyny pracy będzie w stanie dobrać odpowiednie badania, przeprowadzić specjalistyczną diagnostykę i ustalić zdolność do wykonywania poszczególnych zadań przez pracownika.

Skierowanie na badania oraz orzeczenie lekarskie mają uregulowany zakres i wzór w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy, młodociani pracownicy przenoszeni na inne stanowiska pracy, a także inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

- Rodzaj pracy należy w skierowaniu określić z punktu widzenia czynników mających wpływ na zdrowie, a nie poprzez wykaz czynności zawodowych określonych w karcie stanowiskowej pracy. Na przykład zamiast wpisać – „zarządzanie bazą danych”, lepiej określić czynnik - „praca z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin”. Określenie czasu wykonywania poszczególnych czynności to ważna wskazówka dla orzecznika o możliwości negatywnego wpływu na zdrowie, jeśli narażenie występuje nieprzerwanie przez cały czas pracy - wyjaśnia Hanna Zasłona, specjalistka ds. medycyny pracy w TU Zdrowie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy pracodawca kieruje pracownika lub kandydata na badania profilaktyczne. Kończą się one orzeczeniem lekarskim, które potwierdza, że nie ma przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo że takie przeciwwskazania istnieją.

W skierowaniu powinny znaleźć się następujące informacje:

oznaczenie pracodawcy (pełna nazwa, dane adresowe, NIP) - to ważny punkt, ponieważ informacje będą powtórzone na orzeczeniu wystawionym przez lekarza medycyny pracy.

określenie rodzaju badania profilaktycznego jakie ma być wykonane, czyli badania wstępne, okresowe lub kontrolne.

nazwa stanowiska, na którym jest lub będzie zatrudniony pracownik - można w tym miejscu podać dwa lub więcej stanowisk pracy, w kolejności odpowiadającej potrzebom zakładu pracy.

opis warunków pracy uwzględniający rodzaj pracy, podstawowe czynności, sposób i czas ich wykonywania.

Dodatkowo skierowanie powinno zawierać punktowy opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy. Należy przy tym podać wyniki pomiarów tych czynników, wykonanych na poszczególnych stanowiskach.

Czynniki szkodliwe można podzielić na pięć grup:

czynniki fizyczne (np. hałas poniżej 85 dB).

pyły (np. pyły nieorganiczne zawierające powyżej 10% wolnej krzemionki).

czynniki chemiczne (np. benzyna ekstrakcyjna poniżej 0,10 NDS).

czynniki biologiczne (np. wirus kleszczowego zapalenia mózgu).

inne czynniki (np. obsługa monitorów ekranowych przez 8 godzin).

W skierowaniu należy podsumować łączną liczbę czynników szkodliwych i warunków uciążliwych występujących na stanowisku pracy. W przypadku braku czynników szkodliwych, w odpowiednią rubrykę pracodawca wpisuje „0”. Na skierowaniu powinna znaleźć się pieczęć i podpis osoby upoważnionej do skierowania pracownika na badania.

Kto wystawia skierowanie do lekarza medycyny pracy?

W zależności od wielkości i specyfiki firmy pracodawca wystawia skierowanie osobiście lub upoważnia do tego odpowiednie osoby, na przykład specjalistę ds. BHP lub dedykowany dział kadr i płac. Dokument powinien być wystawiony w dwóch egzemplarzach - jeden dla lekarza, który pozostawia je w karcie badania profilaktycznego, drugi załącza się do dokumentacji pracownika. Wszelkie koszty badań w zakresie medycyny pracy zawsze ponosi pracodawca.

Skierowania nie mają daty ważności

Ustawodawca nie określił czasu ważności skierowań na badania profilaktyczne. Przyjmuje się zatem, że wystawione przez pracodawcę skierowanie jest ważne do czasu jego zrealizowania.

- Oznacza to w praktyce, że wystawione skierowanie nie może stracić ważności i się „przeterminować”, czyli może być wystawione miesiąc, dwa lub trzy miesiące wcześniej. Warto jednak przy tym wziąć pod uwagę, że w tym czasie stan zdrowia kandydata/pracownika może ulec zmianie, przez co orzeczenie stanie się niewiążące. Po drugie - na skierowaniu należy wskazać czynniki szkodliwe i uciążliwe na stanowisku pracy. Ich zmiana spowoduje, że wystawione wcześniej skierowanie i tak musi być skorygowane, a badania powtórzone. Lekarze medycyny pracy zalecają więc wystawiać skierowania na około 30 dni przed badaniem, co daje większą gwarancję, że w tym czasie nie zmieni się znacząco stan zdrowia pracownika i warunki jego pracy - tłumaczy Hanna Zasłona.

Kto jest zwolniony z badań wstępnych?

Wstępne badania lekarskie nie dotyczą osób ponownie przyjmowanych do pracy u tego samego pracodawcy na stanowisko w takich samych warunkach pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. Następna umowa o pracę powinna być podpisana w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym pracodawcą. Ważne, żeby orzeczenie było aktualne.

Zatrudnienie u nowego pracodawcy na dane stanowisko odbywa się po spełnieniu czterech warunków:

-przerwa między zatrudnieniem u poprzedniego pracodawcy nie przekracza 30 dni,

stanowisko u nowego pracodawcy ma takie same warunki pod kątem zagrożeń dla zdrowia i wymagań zdrowotnych,

pracownik przedstawi aktualne orzeczenie lekarskie razem ze skierowaniem na badania profilaktyczne,

przyszły pracodawca stwierdzi, że warunki pracy opisane w skierowaniu na badania lekarskie są zgodne z proponowanymi warunkami.

Zwolnienie z wykonywania badań wstępnych nie obejmują prac szczególnie niebezpiecznych.

