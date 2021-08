Jak oni to zrobili? Liczba chętnych do szkół pielęgniarskich wzrosła o połowę

Czesi znaleźli rozwiązanie, które skutecznie zachęca młode osoby do nauki w zawodzie pielęgniarki. To efekt pandemii, w trakcie której lekarze i pielęgniarki w oczach naszych południowych sąsiadów stali się bohaterami.





Autor: RynekZdrowia.pl/KDS

• 21 sie 2021 22:18





Pod koniec 2020 r. i na początku 2021 r. pandemia koronawirusa osiągnęła w Czechach szczytowy poziom. (Fot. Shutterstock)

Pod koniec 2020 r. i na początku 2021 r. pandemia koronawirusa osiągnęła w Czechach szczytowy poziom. Liczba zakażeń i zgonów na mieszkańca należała do najwyższych na świecie w kraju liczącym 10,5 mln mieszkańców. W sumie w Czechach zachorowało prawie 1,7 mln obywateli, a ponad 25 tys. osób zmarło do tej pory w związku z koronawirusem - informuje portal dw.com.

Głównie dzięki ogromnemu zaangażowaniu około 40 tys. lekarzy i około 80 tys. pielęgniarek czeski system opieki zdrowotnej nie załamał się nawet w najgorszych miesiącach. W oczach zdecydowanej większości Czechów lekarze i pielęgniarki stali się w czasie pandemii bohaterami. Pomimo wczesnego wprowadzenia środków higieny w szpitalach i zaszczepienia pracowników służby zdrowia jako jednych z pierwszych, według czeskiej Izby Lekarskiej do końca czerwca br. na COVID-19 z personelu pielęgniarskiego zachorowało około 30 tys. osób, około 12 tys. lekarzy i około 25 tys. innych pracowników szpitali. 34 lekarzy i 54 pielęgniarek i pielęgniarzy zmarło z powodu koronawirusa, którym zarazili się w pracy.

To spowodowało, że zawody medyczne - jak np. pielęgniarki - wrócił do łask. Od ubiegłego roku liczba uczestników egzaminów wstępnych w szkołach pielęgniarskich wzrosła o 50 proc. Pandemia koronawirusa w znacznym stopniu przyczyniła się do podniesienia rangi zawodów medycznych.

