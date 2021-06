HCC 2021: brakuje lekarzy specjalistów? A może mamy za dużo specjalizacji?

Lekarze to zasoby, których najbardziej brakuje w ochronie zdrowia. Jak się wydaje, są rozwiązania, które szybko mogłyby skrócić kolejki pacjentów i zaradzić brakom kadrowym.









REKLAMA

Jak doszło do sytuacji braku lekarzy, skoro w latach 80-tych dochodziliśmy już do liczby 2,5 lekarza /1000 mieszkańców? Co się stało, że nagle nabór na I rok studiów medycznych uległ zmniejszeniu z ponad 6000 studentów w roku 1987 do niewiele ponad 2000 w latach 1994 – 2000?

Przyczyna była polityczna - stwierdzono, że kształciliśmy lekarzy dla potrzeb Układu Warszawskiego i należy z tym skończyć. Dopiero pod koniec pierwszej dekady naszego wieku zwrócono uwagę na brak lekarzy. W 2014 roku po otwarciu nowych wydziałów na studia przyjęto 3173 osoby. Krzywa przyjęć na kierunki lekarskie zaczęła rosnąć.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Cały artykuł czytaj tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.