Groźne zjawisko przybiera na sile. Całe zespoły mogą się posypać

23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Pojawienie się pandemii COVID-19 stworzyło warunki, w których wiele czynników wpływających na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego uległo pogłębieniu. Tym samym zwiększyła się grupa osób z depresją.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) aktualnie podaje, że na depresję cierpi ok. 5 proc. dorosłych. Jeśli chodzi o Polskę, to z raportu The Wellness Institute „Well-being w praktyce” wynika, że depresja dotyka nawet 1,5 mln naszych rodaków, z czego 80 proc. to osoby w wieku produkcyjnym. Z kolei aż 85 proc. aktywnych zawodowo Polaków odczuwa stres w pracy.

Warto pamiętać, że depresja prowadzi do alienacji społecznej, a w najgorszym przypadku nawet do samobójstwa. Każdego roku na świecie 700 tys. osób umiera z tego powodu i jest to czwarta najczęstsza przyczyna śmierci 15-29-latków.

COVID-19 może mieć bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne. Zdarza się bowiem, że osoby po chorobie w późniejszym czasie zgłaszają ciągłe bóle głowy, zmęczenie, nerwowość lub ogólne uczucie strachu. W USA ponad połowa z badanych osób, które przeszły COVID-19, sygnalizowała objawy depresji kilka miesięcy po wyzdrowieniu, ponadto osoby z cięższymi objawami zapadały na depresję częściej.

Pojawienie się pandemii COVID-19 stworzyło także warunki, w których wiele czynników wpływających na pogorszenie stanu zdrowia psychicznego uległo pogłębieniu. W badaniach CBOS jako przyczynę depresji ankietowani w większości (71 proc.) podali nadmierny, długotrwały stres. Dodatkowo ponad połowa (56 proc.) wskazała także na samotność i brak lub spłycenie kontaktów międzyludzkich, (52 proc.) na nadmiar pracy i obowiązków.

- Z perspektywy psychologa biznesu widzę niepokojący wzrost problemów psychicznych wśród pracowników związanych ze zmianami na rynku pracy, pracą zdalną, zbyt dużą ilością obowiązków służbowych i zanikaniem granic pomiędzy życiem służbowym a prywatnym. Zaburzenia lękowe, stany obniżonego nastroju i spadek motywacji zaczęły bardzo niepokoić pracodawców i coraz częściej rozważają oni zapewnienie psychologicznej pomocy pracownikom. Chyba nigdy wsparcie ze strony psychologów i psychoterapeutów nie było tak potrzebne i pożądane jak teraz – twierdzi psycholog biznesu i psychoterapeuta Izabela Kielczyk.

W podobnym tonie wypowiada się psycholog Patryk Wójcik. Jego zdaniem od początku pandemii firmy zaczęły dbać o higienę psychiczną pracowników. Organizowano szkolenia, webinary i wszystko dobrze się zapowiadało. W praktyce wygląda to jednak tak, że pandemia wywróciła życie większości osób do góry nogami – zachwiała ich codzienną rutynę, którą tworzyli przez lata.

- Mieliśmy zestaw powtarzalnych czynności,to nadawało naszemu życiu sens i poczucie bezpieczeństwa. W tym momencie wszystko jest wywrócone do góry nogami i wiele osób w dalszym ciągu nie stworzyło sobie nowego schematu, stylu życia – dla wielu osób obecna rzeczywistość to nadal sytuacja przejściowa. Ci, którzy żyją w zawieszeniu, nie potrafią ruszyć naprzód i nie biorą do wiadomości faktu, że ich życie już nie wróci do tego, co było, są najbardziej narażeni na wszelkie dolegliwości psychiczne - w tym depresję czy wypalenie zawodowe – wyjaśnia Patryk Wójcik.

Pandemia wywróciła życie większości osób do góry nogami – zachwiała ich codzienną rutynę, którą tworzyli przez lata (Fot. christopher lemercier/Unsplash)

Przyczyny depresji

Patryk Wójcik zauważa, że depresja ma wiele przyczyn, które składają się razem jak puzzle. Najprostszy podział dzieli je na wewnętrzne i zewnętrzne.

- Te pierwsze mają podłoże biologiczne, genetyczne. Nie mamy na nie wpływu, a bardzo często nie wiemy nawet o tym, czy je mamy. Czynniki zewnętrzne, czyli psychospołeczne (niepewność, lęk, stres) są związane z bardzo ważnymi, traumatycznymi wydarzeniami w naszym życiu, np. stratą bliskiej osoby, utratą pracy czy obawą o nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich. Warto dodać, że bardzo często czynniki te zazębiają się ze sobą – tłumaczy psycholog.

Depresja może być spowodowana również błędnym sposobem myślenia, gdy bodźce z naszego otoczenia przewartościowujemy na naszą niekorzyść.

- W ten sposób wpędzamy się w coraz większy smutek, rozczarowanie sobą czy sytuacją. Mamy coraz więcej żalu do siebie i do innych. Ten stan się pogłębia – dodaje Wójcik.

Nie pomaga także tzw. huśtawka emocjonalna, którą można zaobserwować także w sferze zawodowej.

- Przykładowo słyszymy w wiadomościach, że kolejna dawka szczepionki działa, a pracodawca komunikuje że przygotowane biuro czeka na powrót ludzi. Nagle okazuje się, że szczepionka nie działa tak, jak przypuszczano i nie wszystkie osoby wrócą do biura. Wielka nadzieja zmienia się w stan zwątpienia i lęku – mówi Patryk Wójcik.

Jak rozpoznać depresję?

By rozpoznać depresję, trzeba się skupić na zmianach związanych z codziennym funkcjonowaniem. Jeśli jest ono coraz bardziej zaburzone i człowiek ma trudności z wykonywaniem obowiązków, a w ostateczności z podniesieniem się z łóżka, to powinna nam się zapalić lampa ostrzegawcza.

- Stan depresyjny nie mija, wręcz przeciwnie - pogłębia się. Chory nie widzi nadziei, nawet jeśli pojawiają się w jego życiu dobre sytuacje. Osoba z depresją przetworzy je w taki sposób, że będą w ciemnych barwach. Ponadto depresja sprawia, że spada poczucie naszej wartości oraz samoocena,nie ma nawet chwilowej poprawy – mówi Patryk Wójcik.

- By jednak dojrzeć zmiany, trzeba mieć punkt bazowy, dlatego tak ważna jest obserwacja otoczenia. Zmian nie zobaczymy z dnia na dzień. To jest tak jak z pracą nad sylwetką. Gdy chudniemy lub tyjemy, bardzo często gdy patrzymy na swoje codzienne odbicie w lustrze, nie widzimy żadnej zmiany. Natomiast jeśli spojrzymy na zdjęcie wykonane jakiś czas wcześniej, to zauważymy różnice - dodaje psycholog.

Patryk Wójcik podpowiada również, w jaki sposób można rozpoznać depresję w miejscu pracy. Jego zdaniem warto obserwować, jak pracownicy radzą sobie z zadaniami, z którymi dotychczas nie mieli problemu. Niepokoić powinno także wieczne niezadowolenie z tego, co pracownik robi. Jak zaznacza psycholog, dużą rolę ogrywa tutaj sposób przydzielania zadań oraz to, jak menedżerowie o nich rozmawiają.

W depresji pomóc może praca, która da nam poczucie, że pomimo trudnej sytuacji możemy coś w życiu zdziałać (Fot. Pexels)

Praca może pomóc wyleczyć depresję

Co może pomóc wyleczyć depresję? Patryk Wójcik wyjaśnia, że leki mogą rozwiązać problem związany z biologią, ale nie rozwiążą problemów psychospołecznych ani nie zmienią sposobu myślenia. Tutaj potrzebne jest wsparcie psychologiczne – to podstawa.

Pomóc może praca, która da nam poczucie, że pomimo trudnej sytuacji możemy coś w życiu zdziałać. Nie odczuwamy wówczas bezradności. Jak jednak zauważa Wójcik, w wielu firmach zarządzanie dostosowano do kryzysu w pośpiechu. Nie są to style wypracowane przez lata, które dawałyby nam oparcie i poczucie bezpieczeństwa.

- Niestety bardzo często mamy do czynienia z chaosem. Najpierw docierają do nas pewne decyzje, których nie rozumiemy. Następnie mamy do czynienia z kolejnymi zmianami i nie wiemy, od czego one zależą – komentuje Wójcik.

- Jeśli praca miałaby chronić przed depresją, musiałaby dawać poczucie bezpieczeństwa i stabilności, a także uwzględniać nasze potrzeby. W przeciwnym razie efekt będzie odwrotny - dodaje psycholog.

Postawa pracodawcy

Pracodawcy muszą być świadomi, że problemy z psychiką to wyzwanie, z którym będą się musieli zmierzyć, bo dotykają one coraz większej liczby osób. Pytanie jednak, jakie podejście ma pracodawca - od tego bardzo dużo zależy.

- Jeśli menedżer wierzy w mit, że depresja to wybór i nie dotyczy osób, które nadal pracują, to trudno przekonać taką osobę, że jego zespół się wysypuje i musi z tym coś zrobić – wskazuje Patryk Wójcik.

Kolejny aspekt, na który zwraca uwagę psycholog, to fakt, że zmiana w firmach często jest powierzchowna. Pracodawcy organizują szkolenia z zakresu psychoedukacji – uczą zasad dbania o dobrostan czy higienę psychiczną, nierzadko jednak webinary są skierowane tylko do pracowników wyższego szczebla.

- Pozostali dostrzegają niespójność – pojawia się komunikat, że należy dbać o sferę psychiczną, ale na szkolenia zapraszane są wybrane grupy. Inny przykład - pracodawca mówi wiele o work-life balance i odpoczynku po pracy, natomiast w sobotę pracownicy otrzymują maile od menedżerów i muszą być dostępni. Za psychoedukacją powinny iść konkretne kroki – trzeba wdrożyć rozwiązania w całej firmie od góry do dołu. Wtedy zajdzie zmiana – ocenia Patryk Wójcik.

Warto też podkreślić, że wielu pracodawców chce dbać o zdrowie psychiczne pracowników. Firmy umożliwiają kontakt ze specjalistą, ale niestety niewiele osób z tego rozwiązania korzysta.

- Tutaj mamy problem. Psychoedukacja na temat tego, jak sobie poradzić w miejscu pracy, jak zorganizować pracę to jedna rzecz. Istotna jest również edukacja, która zmieni nasze postawy i przełamie temat tabu. Niestety nadal bardzo rzadko mówi się o depresji nawet w gronie rodzinnym. Jeśli nie rozmawiamy z bliskimi, to czemu mielibyśmy robić to w pracy? Długofalowa psychoedukacja powinna uczyć, jak rozpoznać depresję i wyłapać symptomy z naszego najbliższego otoczenia. Firmy powinny przekonać pracowników, że warto zrobić to dla swoich bliskich, bo to oni mogą wyłapać pierwsze objawy i ocalić bliskich przed chorobą – komentuje Patryk Wójcik.