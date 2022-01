Gigantyczna kara za minutę przerwy w kwarantannie

Para indonezyjskich rybaków została ukarana grzywną po 3,6 tys. dolarów przez tajwańskie władze sanitarne za opuszczenie pokoju hotelowego na minutę podczas kwarantanny. Ostatecznie zapłacił za nich ich pracodawca. Kara plus odsetki wyniosły razem 9,7 tys. dolarów.

Tajwan ma jedne z najsurowszych zasad kwarantanny na świecie (fot. flickr/Wang Yu Ching/Office of the President)

Pracownicy z Indonezji wymknęli się z pokoju hotelowego, by kupić przekąski. Na Tajwan przybyli do pracy samolotem 15 listopada 2020 r. i zameldowali się w ośrodku w Kaohsiung, by odbyć kwarantannę. Wieczorem 22 listopada opuścili swój pokój, chcąc kupić trochę jedzenia.

Kiedy zeszli do hotelowego lobby, personel kazał im natychmiast wrócić do pokoju. Jednak, jak donoszą tajwańskie media, mimo iż ich nieobecność trwała trochę więcej niż minutę, rybacy zostali ukarani grzywną wysokości 100 tys. dolarów tajwańskich (3,6 tys. dol.) każdy.

Ponieważ nie zapłacili kar we wskazanym terminie, kwota wzrosła do 270 tys. dol. tajwańskich (9,7 tys. dol.).

Ostatecznie za obu mężczyzn karę zapłacił ich pracodawca. Zajął jednak pensje pracowników.

Tajwan ma jedne z najsurowszych zasad kwarantanny na świecie. W 2020 r. poinformowano, że pracownik z Filipin został ukarany grzywną w wysokości około 3,5 tys. dolarów za opuszczenie miejsca kwarantanny w Kaohsiung na zaledwie osiem sekund.

