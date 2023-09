Fizjoterapeuci potrzebni jak nigdy. Szybciej znajdziesz jakiegoś prywatnie niż na NFZ

Świadomość społeczeństwa jednak stopniowo wzrasta. Odzwierciedlają to wyniki badania, które Kantar przeprowadził na zlecenie Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Wynika z niego nie tylko, że zawód jest coraz bardziej rozpoznawalny - aż 79 proc. Polaków ma zaufanie do fizjoterapeutów.

Rola fizjoterapeutów w dzisiejszych czasach jest nieoceniona - odpowiednio prowadzona fizjoterapia nie tylko zwiększa skuteczność i efektywność opieki zdrowotnej oraz zmniejsza koszty leczenia. Dobrze prowadzona terapia oznacza także korzyści dla pracownika i pracodawcy, bowiem przyspiesza powrót pacjentów do pełnej sprawności, a tym samym do wznowienia aktywności zawodowej po kontuzji czy operacji.

Dodatkowo 71 proc. ankietowanych osób osobiście korzystało z usług fizjoterapeuty lub ktoś z ich rodziny miał z nimi do czynienia. To o 20 p. proc. więcej niż w badaniu z 2021 r.

Co trzeba zrobić, aby zostać fizjoterapeutą? Konieczne są studia, prawo do wykonywania zawodu i regularne opłacanie składki

Aby stać się fizjoterapeutą, konieczne jest ukończenie pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia lub dwuletnich studiów II stopnia w tej dziedzinie, co owocuje uzyskaniem tytułu magistra fizjoterapii.

Ostateczne prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty przyznaje jednak Krajowa Rada Fizjoterapeutów. Po jej pozytywnej decyzji absolwent zostaje zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów i otrzymuje dokument potwierdzający prawo do wykonywania zawodu fizjoterapeuty. W przypadku fizjoterapeutów konieczne jest także członkostwo w samorządzie zawodowym, który reprezentuje Krajowa Izba Fizjoterapeutów (KIF). Ta instytucja zadba o należyte wykonywanie i ochronę zawodu fizjoterapeuty.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, należy to zrobić drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Jednorazowa opłata za wydanie odpowiedniego dokumentu wynosi 100 złotych.

Po przyjęciu uchwały o przyznaniu lub stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu, Krajowa Rada Fizjoterapeutów dokonuje wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wydaje dokument potwierdzający "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty".

Czy żeby być skutecznym fizjoterapeutą i efektywnie pomagać ważna jest tylko wiedza praktyczna i umiejętność obchodzenia się z ciałem czy może ważny jest też aspekt psychologiczny? W końcu do fizjoterapeuty mogą trafić ludzie w różnym stanie, przyczyna ich kontuzji może być błacha ale mogła też odbić się traumą. Jak mówi w rozmowie z portalem PulsHR Oliwia, która pracuje w zawodzie, ważne są umiejętności miękkie.

8 września obchodzony jest Światowy Dzień Fizjoterapii (fot. Sincerely Media/Unsplash)

- Ważne jest, aby potrafić rozmawiać z pacjentami i przede wszystkim to lubić. Bez tego nie da się pracować jako fizjoterapeuta. Same studia do tego nie przygotowują, co prawda są przedmioty takie jak psychologia, ale jego przebieg wygląda różnie – mówi.

Prawa i obowiązki fizjoterapeuty reguluje ustawa z dnia 25 września 2015 r. Narzuca ona na fizjoterapeutów konieczność bycia czynnymi zawodowo – zgodnie z zapisami ustawy „fizjoterapeuta, który nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym Krajową Radę Fizjoterapeutów i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie pod nadzorem fizjoterapeuty z tytułem magistra i 5-letnim stażem pracy lub z tytułem specjalisty w dziedzinie fizjoterapii.”

Innym wymogiem jest opłacanie składki członkowskiej, co ostatnimi czasy wywołało w środowisku niemałe poruszenie. Składka w sierpniu tego roku uległa bowiem zwiększeniu, z 25 zł do 45 zł (80 proc. zmiana). Sami fizjoterapeuci nie twierdzą, że podwyżka nie była konieczna, niezadowolenie wywołał jednak fakt, że została ona podniesiona z naruszeniem regulaminowego trybu zgłaszania przez KIF projektów uchwał z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Wątpliwości w środowisku budzi też celowość składki. Jak podkreśla środowisko, ta przeznaczana jest na nie do końca jasne cele. Te, choć są opisane w ustawie, są dość ogólnikowe i nie wskazują jasno co dają osobom, które je płacą.

- Składka rzeczywiście urosła mocno i w bardzo krótkim czasie – lepiej gdyby podwyżka była rozłożona „na raty”, ale nie jest też do końca tak, że fizjoterapeuci nie mają z tego żadnych korzyści. Dużym plusem jest na pewno to, że ze składek są m.in. finansowane szkolenia, na które może zapisać się każdy fizjoterapeuta, niezależnie czy pracuje w gabinecie prywatnym czy na NFZ. I nie są to szkolenia „zapychacze”, można faktycznie wynieść z nich wartościową wiedzę – ocenia fizjoterapeutka.

Czy fizjoterapeuta to lekarz? Nie. Nie jest to także rehabilitant

Fizjoterapeuta to nie lekarz, co nie znaczy, że jego rola jako pracownika medycznego pierwszego kontaktu jest nieistotna. Posiada kompetencje do diagnozowania i samodzielnego prowadzenia terapii opartej na wiedzy i metodach fizjoterapii. Ponadto, ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta.

Zgodnie z ustawą dotyczącą zawodu fizjoterapeuty, można skonsultować się bezpośrednio z fizjoterapeutą, omijając lekarza pierwszego kontaktu. W przypadku łagodnych dolegliwości ogólnych, fizjoterapeuta może być odpowiednim wyborem. W sytuacji, gdy problem zdrowotny wymaga specjalistycznej opinii, fizjoterapeuta skieruje pacjenta do ortopedy lub neurochirurga. Fizjoterapeuta, jako wykwalifikowany pracownik medyczny, może przeprowadzać terapie samodzielnie lub we współpracy z lekarzem specjalistą.

Jaka jest różnica między rehabilitantem a fizjoterapeutą, którzy często są myleni? Termin "rehabilitant" to ogólne określenie, które odnosi się do osoby prowadzącej określone działania rehabilitacyjne w danym obszarze. Tę rolę może pełnić pracownik społeczny, psychoterapeuta, trener personalny, dietetyk, terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny i wielu innych.

Przedstawiciele KIF zaznaczają, że z biegiem czasu zawód fizjoterapeuty staje się coraz bardziej rozpoznawalny i popularny wśród ludzi. Według badań przeprowadzonych przez firmę Kantar na zlecenie KIF w listopadzie 2022 r., ponad 48 proc. respondentów używa właściwego określenia "fizjoterapeuta", podczas gdy 32 proc. używa terminu "rehabilitant".

Większość fizjoterapeutów pracuje w gabinetach prywatnych

Według danych na stronie KIF, w Krajowym Rejestrze Fizjoterapeutów znajduje się obecnie 77 366 osób. 74 proc. z nich to kobiety, pozostałe 26 proc. stanowią mężczyźni. W listopadzie 2022 r., zgodnie z wynikami badania Kantar mniej niż połowa z nich pracowała w ramach kontraktów z NFZ (29 tys. osób).

Jak twierdzi fizjoterapeutka, z którą rozmawialiśmy, powodem może być to, że praca w gabinetach prywatnych pozwala zdobyć więcej doświadczenia.

- Praca na NFZ wygląda trochę jak praca na taśmie produkcyjnej – czynności wykonywane z pacjentami są bardzo powtarzalne, tak samo jak przypadki, które trafiają do fizjoterapeutów. W przypadku gabinetów prywatnych przekrój jest jednak szerszy, a fizjoterapeuci często dostają więcej swobody w tym jakie ćwiczenia i terapie stosować – mówi Oliwia.

Co różni fizjoterapię prywatną od tej finansowanej przez NFZ? Bez zaskoczenia, jest to czas oczekiwania na wolny termin - w przypadku placówek prywatnych do fizjoterapeuty często można zapisać się w zasadzie od ręki, podczas gdy w przypadku zabiegów wykonywanych na NFZ tego komfortu nie ma.

Jak mówi nasza rozmówczyni, pacjenci, którzy kierują się do gabinetów prywatnych cechuje też większa świadomość znaczenia dobrze przeprowadzonej rehabilitacji oraz fakt, że liczą na indywidualne podejście do problemu. Z usług NFZ, jak dodaje Oliwia, korzystają najczęściej osoby starsze, nierzadko emeryci, którym bardziej niż na ruchu zależy na zabiegach.

Od 1 lipca 2023 r., fizjoterapeuci zatrudnieni na umowę o pracę w placówkach medycznych mogą oczekiwać minimalnych zarobków na poziomie 5965,38 zł brutto, o ile posiadają tytuł licencjata lub technika fizjoterapii. Im wyższy poziom wykształcenia, tym wyższe wynagrodzenie – fizjoterapeuci z tytułem magistra mogą liczyć na minimalne zarobki wynoszące 6473,07 zł brutto, a osoby z uzyskaną specjalizacją mają zagwarantowane co najmniej 8186,53 zł brutto miesięcznie.

Jak mówi Oliwia, jeszcze parę lat temu różnica w zarobkach między kontraktem z NFZ a pracą w prywatnym ośrodku była spora. Na przestrzeni lat zarobki w tym pierwszym przypadku dogoniły jednak poziom usług prywatnych i dziś są na bardzo zbliżonym poziomie.

- Czy da się prywatnie zarobić więcej niż kwoty określone w ustawie? Wydaje mi się, że tak, ale niewiele więcej. Gabinety prywatne muszą jakoś uatrakcyjnić swoją ofertę, świadczą też często lepszej jakości usługi, więc teoretycznie zarobki powinny być lepsze. Ale z tym bywa różnie – mówi Oliwia.

