Fizjoterapeuci oficjalnie weszli w spór zbiorowy. Myślą o strajku

Fizjoterapeuci i diagności domagają się 1200 zł podwyżki na etat. 24 stycznia spotkali się z ministrem zdrowia, by porozmawiać o wynagrodzeniach. Rozmowy spełzły na niczym.

Doszliśmy do ściany – mówił Pulshr.pl Tomasz Dybek, przewodniczący zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii.

Ministerstwo Zdrowia rozkłada ręce na fakt, że część z nas zarabia skandalicznie mało i nie dostało podwyżek, minister wzrusza ramionami na fakt, że po podwyższeniu płacy minimalnej wynagrodzenia fizjoterapeutów zrównały się z płacą personelu niewykwalifikowanego – dodawał Dybek.

Fizjoterapeuci dostali ostatnio podwyżki, wywalczyli je mniejszymi i większymi akcjami protestacyjnymi. Ale były to podwyżki w granicach 400-600 zł. W ubiegłym roku, przed podwyżką płacy minimalnej, była to kwota znacząca. W tym roku, jak twierdzą, to niewiele. Obecnie fizjoterapeuci i diagności zarabiają w granicach 3-3,2 tys. zł. Z danych Tomasza Dybka wynika również, że 30-40 proc. fizjoterapeutów i diagnostów wciąż nie dostało obiecanych podwyżek. W podobnej sytuacji są diagności laboratoryjni.

Stąd fizjoterapeuci zdecydowali się na kolejny protest. Od początku lutego zaczynali wchodzić w spory zbiorowe. "Fizjoterapeuci weszli w spór zbiorowy. Strajk?" - czytamy na fan page'u Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii.

Co dalej? Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników, jako największy związek zrzeszający fizjoterapeutów, przeprowadził ankietę wśród członków. 18 stycznia podczas spotkania wszystkich przewodniczących ośrodków terenowych przedstawiono jej wyniki. – Wszystkie oddziały jasno opowiedziały się za protestem, niezależnie, czy będzie to głodówka, odejście od pacjenta, pikieta czy białe miasteczko. Większość była za białym miasteczkiem. Jesteśmy przygotowani na różne formy protestu – mówił Tomasz Dybek. Jak zapowiedział, w marcu protest może przybrać bardziej radykalną formę. – Ludzie mają już dosyć czekania na kolejne miesiące. Gwarantuję, że wkrótce o fizjoterapeutach będzie bardzo głośno – twierdził Tomasz Dybek.