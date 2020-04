Ergonomia pracy w domu. Jak prawidłowo siedzieć przy komputerze?

Ergonomia pracy to kluczowe pojęcie dla wszystkich, którzy swoje biuro musieli przenieść do domu. Typowe domowe meble takie jak miękkie kanapy, niskie ławy, wygodne fotele są przeznaczone do komfortowego wypoczynku, a nie do pracy.

- O ile w biurze, wśród współpracowników, zwykle staramy się zachować odpowiednią postawę, o tyle w domu mamy więcej swobody. Nikt nas nie motywuje do odpowiedniej higieny pracy - tłumaczy Artur Hendzelek, szef działu fizjoterapii schorzeń kręgosłupa kliniki Carolina Medical Center.

- Główne błędy to długotrwałe siedzenie z podwiniętymi nogami, po turecku, praca z laptopem na kolanach. Również praca na leżąco z silnie wygiętą szyją to złe rozwiązanie - dodaje ekspert.

Czytaj też: Oto pracownik biurowy za 20 lat. Horror? Nie, rzeczywistość

Jeśli zbyt długo popracujemy w nieodpowiedniej pozycji, wówczas ryzykujemy przeciążenie aparatu ruchu, w tym kręgosłupa. Jak wyjaśnia Artur Hendzelek, mogą wówczas pogłębiać się istniejące schorzenia układu kostnego czy mięśniowego.

Gdy siedzimy po turecku na kanapie, trzymając laptopa na podwiniętych nogach, wówczas pochylamy głowę w przód, starając się zbliżyć oczy do ekranu. Tym samym, garbiąc się, nadwyrężamy odcinek szyjny kręgosłupa. Jeśli w dodatku nie robimy częstych przerw, to ból sztywniejącej szyi i karku jest murowany.

Można łatwo poradzić sobie w takiej sytuacji, np. pracując przy wysokim stole np. kuchennym (byle nie przy niskiej ławie czy stoliku kawowym). Jeśli blat wciąż jest zbyt niski, pod komputer można podłożyć książki lub pudełka po butach – tak, by ekran znalazł się na wysokości naszego wzroku.

CZYTAJ DALEJ »

Do wielogodzinnej pracy nie należy siadać po turecku, na stopach ani nie kucać na podłodze. Optymalna sylwetka to taka, w której kolana znajdują się poniżej bioder. Idealny, zdaniem fizjoterapeuty, będzie mebel bez oparcia, umożliwiający tzw. „aktywne siedzenie”. Gdy nie możemy się oprzeć, wówczas nasze ciało musi balansować, aby utrzymać optymalną postawę. Pracują wtedy mięśnie oraz kręgosłup - jest to bardzo pożyteczna praca.

Jeśli natomiast wybierzemy siedzisko z oparciem, wówczas zadbajmy o podparcie odcinka od lędźwi do okolicy międzyłopatkowej. Dobrze, gdy podparte są przedramiona (w tym łokcie) - pomoże to odciążyć odcinek szyjny i piersiowy kręgosłupa.

Przy okazji warto też pamiętać, by rozmawiając godzinami przez telefon zmieniać rękę, którą trzymamy telefon. A najlepiej korzystać z zestawu słuchawkowego.

Praca na stojąco

Jest wielu amatorów pracy z laptopem na stojąco. To dobre rozwiązanie, pod warunkiem, że blat, na którym umieścimy komputer, jest wystarczająco wysoko, aby nie musieć pochylać głowy nad ekranem. Dobrym rozwiązaniem może być np. praca z komputerem, postawionym na kuchennej wyspie.

Bardzo ważne jest częste robienie „aktywnych przerw” – nawet co pół godziny. Oderwijmy wzrok od ekranu, przejdźmy się np. na balkon. To odpoczynek nie tylko dla oczu, ale i okazja do zmiany pozycji.

Śmiertelny siedzący tryb życia

Warto zadbać o prawidłową postawę w trakcie pracy, szczególnie że Światowa Organizacja Zdrowia już w 2004 r. zakwalifikowała siedzący tryb życia jako czwartą przyczynę śmiertelności ludzi na świecie - za nadciśnieniem tętniczym, paleniem tytoniu oraz podwyższonym poziomem glukozy we krwi.

- Gdy siedzimy, zwiększa się ilości naszej tkanki tłuszczowej, rośnie poziom złego cholesterolu, a poziom dobrego cholesterolu maleje. Zwiększa to ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Rośnie też insulinooporność, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na cukrzycę typu 2, która przyspiesza rozwój różnych schorzeń i powoduje przedwczesne zgony - tłumaczy Anna Plucik-Mrożek, dyrektor ds. medycznych Narodowego Centrum Exercise Is Medicine w Polsce.