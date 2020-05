Dzisiaj świętują, choć ich praca w dobie pandemii jest jeszcze trudniejsza

Całodobowa opieka, asystowanie przy niemal wszystkich codziennych czynnościach, rezygnacja z własnego życia towarzyskiego i zawodowego na dłuższe okresy czasu, w końcu ograniczenie codziennej przestrzeni do miejsc, w których przebywają tylko seniorzy – tak w skrócie wygląda sytuacja wielu opiekunów osób starszych w czasie pandemii.

W wielu placówkach opiekuńczych załogi, w tym także opiekunowie, pracują najczęściej w trybie dwutygodniowych zmian. Wykonuje się im testy na obecność koronawirusa i po potwierdzeniu, że są zdrowi przejmują opiekę nad seniorami, zamykając za sobą drzwi do ośrodka na dwa tygodnie.

Opiekunowie rodzinni przebywają ze swoimi bliskimi bez przerwy, decydują się jedynie na krótkie spacery, rezygnując przy tym z wszelkich kontaktów zewnętrznych. Opiekunowie zawodowi przebywający za granicą są z dala od swoich bliskich.

We wszystkich grupach dochodzi strach o zdrowie seniora i dodatkowe procedury związane z przeciwdziałaniem zachorowaniu na COVID-19 (np. odkażanie zakupów). Trudności pojawiają się także wtedy, gdy trzeba zorganizować fachową pomoc pielęgniarską lub lekarską, ponieważ wymaga to stawienia czoła wymagającym procedurom, które nie istniały przed pandemią.

Opiekunowie rodzinni, którzy pracują bez zaplecza merytorycznego muszą radzić sobie sami. Ci, którzy pracują zawodowo, np. za granicą, mogą liczyć na wsparcie zatrudniającej ich firmy, jeśli tylko takie jest przez nią oferowane.

- Rzeczywistość narzuciła na opiekunów nowe obowiązki, często ponad ich siły. To krótka droga do frustracji i zmęczenia, które z czasem pogłębiają się i przeradzają w serię kolejnych dolegliwości. W wyniku narażenia na przewlekły stres związany z odpowiedzialnością za zdrowie i życie podopiecznego opiekunowie coraz częściej zapadają na depresję i zaburzenia nerwicowe. Troska o zdrowie podopiecznego często staje się ważniejsza niż cokolwiek innego, a własne dolegliwości wydają się nie mieć znaczenia. Jednak nie w tym rzecz – podkreśla Iwona Przybyło, kierownik zespołu wsparcia pielęgniarskiego w Aterima Med, firmy zatrudniającej opiekunów osób starszych w Niemczech.

CZYTAJ DALEJ »

- Zdrowy podopieczny to przede wszystkim zdrowy opiekun. Ta samo jest w przypadku udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu: ratownik musi najpierw zapewnić bezpieczeństwo samemu sobie, by móc ratować zdrowie i życie drugiego człowieka – tłumaczy pielęgniarka z Aterima Med.

Zespół stresu opiekuna

Sprawowanie nad kimś opieki, niezależnie czy to praca czy obowiązki rodzinne, któremu towarzyszy długotrwałe złe samopoczucie, może prowadzić do zespołu stresu opiekuna (z ang. CSS – Caregiver Stress Syndrome). Jest to stan fizycznego, emocjonalnego i psychicznego wyczerpania, który pojawia się u opiekunów stale zajmujących się osobą starszą lub przewlekle chorą.

Oprócz typowych objawów emocjonalno-psychicznych dochodzą oznaki somatyczne, np.: wyczerpanie fizyczne, przewlekłe zmęczenie czy problemy ze snem i koncentracją. Zdarza się nawet, że powiązane są z tym uporczywe dolegliwości bólowe, np. głowy, szyi, kręgosłupa, stawów, a także serca. Opiekun może mieć także nieprzyjemne objawy gastryczne, takie jak wzdęcia, niestrawność, biegunkę lub zaparcia.

Do sytuacji, w której kondycja opiekuna drastycznie podupada, może dojść zaledwie po 3-6 miesiącach sprawowania stałej, intensywnej opieki nad osobą starszą. To dlatego tak ważne jest wsparcie. W przypadku opiekuna rodzinnego mogą to być bliscy, znajomi, a nawet sąsiedzi. Opiekun zawodowy może polegać na profesjonalnym wsparciu ze strony zatrudniającej go firmy, często także pomocni są członkowie rodziny podopiecznego, nad którym sprawuje on opiekę.

- Umiejętna obserwacja samego siebie jest kluczowa i każdy może nauczyć się tego, jak nie dopuścić do rozwinięcia się u niego zespołu stresu opiekuna. Wystarczy, że potrafi wychwycić niepokojące sygnały, które wysyła organizm i będzie miał wiedzę, co z tym dalej zrobić. Opiekun rodzinny może zgłosi się do swoich bliskich lub lekarza POZ, a opiekun zawodowy – do firmy. Zatrudniając się w roli opiekuna osoby starszej, warto zwrócić uwagę na to, czy dana firma jest stabilnym pracodawcą i dysponuje odpowiednim zapleczem merytorycznym. Niestety nie wszystkie firmy to robią – zauważa Iwona Przybyło.

- Opiekunowie zatrudnieni w naszej firmie mają stały dostęp do wsparcia medycznego i emocjonalnego. Dbamy jednak nie tylko o opiekunów zawodowych. Dzięki współpracy z ekspertami z Akademii Opiekunów możemy upowszechniać dobre praktyki wśród wszystkich opiekunów, i zawodowych i rodzinnych. Zależy nam na tym, by każdy opiekun wiedział, jak opiekować się drugą osobą, tak by nie obciążać przy tym własnego zdrowia, bo już i tak pandemia robi w tym zakresie swoje - dodaje.