Drzazga: państwo musi podnieść pielęgniarkom płace

Beata Drzazga, zapytana, dlaczego w Polsce na tysiąc mieszkańców przypada zaledwie pięć pielęgniarek i nie ma chętnych do tego zawodu, zaznacza, że dużym błędem była likwidacja liceów medycznych.

- Obecnie aby zostać pielęgniarką, trzeba skończyć studia. Wymagania są zatem jeszcze wyższe niż kiedyś, ale płace pielęgniarek minimalnie wzrosły. Co prawda dostają one od niedawna dodatki ministerialne, ale to wciąż za mało. Absolwentki studiów pielęgniarskich chcą być bardziej doceniane, a mając wyższe wykształcenie, łatwiej mogą zmienić branżę na taką, w której mogą lepiej zarobić - czytamy w rozmowie prezes BetaMedu z Gazetą Wyborczą.

- Jest wiele młodych, empatycznych osób, które chciałyby pomagać chorym ludziom, ale chciałyby też godnie żyć. Gdyby młodzież, która zastanawia się nad wyborem szkoły, miała gwarancję, że będzie odpowiednio wynagradzana, pewnie chętniej decydowałaby się na zawód pielęgniarki - dodaje Beata Drzazga.

