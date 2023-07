Dla księgowych to gorsze niż rozliczanie PIT. Tęsknią za starym systemem

Większość księgowych chciałaby powrotu do starych zasad obliczania składek. Pojawiają się też głosy, żeby w ogóle pozbyć się składki zdrowotnej (fot. Centre for Ageing Better/Unsplash)

A to nie koniec podwyżek, bo w związku z podwyżką płacy minimalnej w przyszłym roku składki ponownie pójdą do góry. Od stycznia 2024 r. minimalna składka zdrowotna wyniesie 381,78 zł, czyli o 67,78 zł więcej. O tyle samo wzrośnie składka dla podatników korzystających z karty podatkowej.

Co zrobić, żeby składkę dało się obliczyć łatwiej?

Badanie przeprowadzone przez inFakt wykazało, że ponad połowa księgowych napotkała większe trudności podczas rozliczania tych składek niż przy rozliczaniu PIT. Z powodu stopnia skomplikowania obowiązujących przepisów aż 94 proc. ankietowanych wyraziło chęć powrotu do wcześniejszych zasad obliczania składek zdrowotnych.

Wyniki badania przeprowadzonego w czerwcu 2023 roku wśród 347 księgowych wykazały, że nowe zasady rozliczania rocznej składki zdrowotnej zostały negatywnie ocenione przez ankietowanych. Zarówno osoby z dłuższym doświadczeniem zawodowym, jak i te dopiero rozpoczynające karierę w księgowości wyraziły chęć powrotu do poprzednich przepisów. Istotnym wnioskiem z badania jest również fakt, że niezadowolenie z rozliczenia rocznej składki zdrowotnej dotyczy zarówno księgowych pracujących w małych miejscowościach, jak i tych mieszkających w dużych miastach.

Respondenci zgłosili konkretne sugestie dotyczące zmian w rozliczeniu składki zdrowotnej. Ponad 67 proc. księgowych stwierdziło, że uwzględnianie podstawy składki od dochodu lub przychodu jest uczciwe, jednak preferowali powrót do odliczania części składki zdrowotnej od podatku. Nieco ponad połowa badanych (51 proc.) wyraziła życzenie zrównania definicji dochodu dla celów składki zdrowotnej z definicją stosowaną w PIT. Z kolei dla prawie 40 proc. księgowych najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite zlikwidowanie rocznego rozliczenia składki zdrowotnej.

– Składka zdrowotna przybrała wszystkie cechy podatku dochodowego. Jest uzależniona od przychodu lub dochodu oraz należy ją rozliczać rocznie. Jest jednak jedna znacząca różnica. Składkę trzeba opłacać zawsze, nawet jeśli przedsiębiorca ponosi stratę w działalności gospodarczej – mówi główny doradca podatkowy w firmie inFakt Piotr Juszczyk.

Jeszcze inne rozwiązanie problemu składek zdrowotnych proponuje Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) - połączenie ubezpieczenia zdrowotnego z chorobowym w jedno: ubezpieczenie ryzyka choroby. Według przedstawicieli FPP zapewniłoby to dostępność, fachowość i skuteczność niezbędnych świadczeń i pozytywnie wpłynęłoby na rynek pracy.

Zgodnie z analizą FPP obecne oddzielenie kosztów związanych z diagnostyką, leczeniem i rehabilitacją od kosztów związanych z czasową niezdolnością do pracy z powodu choroby może prowadzić do dążenia do oszczędności w procesach diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych. To według FPP prowadzi do opóźnienia wprowadzenia odpowiedniego leczenia i rehabilitacji, a w konsekwencji niektórzy pacjenci mogą doświadczać niepełnosprawności lub utraty samodzielności. To oznacza wzrost kosztów społecznych.

Problemy z rozliczeniem do ostatniego dnia terminu

Księgowi mieli trudności z rozliczeniem rocznej składki zdrowotnej do 22 maja, ponieważ formularze ZUS zawierały błędy, które trzeba było korygować w oddziale na papierze. Ponadto, mimo wcześniejszych nadpłat, płatnicy otrzymywali wezwania do dopłaty do składki, a numery rachunków bankowych w systemie ZUS były nieprawidłowe.

– W tym roku księgowi przepisy związane z rozliczeniem rocznym składki zdrowotnej stosowali po raz pierwszy, bo we wcześniejszych latach nie istniał obowiązek rozliczania rocznego. Jak wykazało nasze badanie, ponad 90 proc. księgowych chce powrotu do poprzedniego modelu, bo ten wprowadzony tzw. Polskim Ładem po prostu się nie sprawdza – twierdzi Piotr Juszczyk.

Do 5 czerwca podatnicy mieli możliwość zatwierdzenia wniosku o zwrot nadpłaconej składki zdrowotnej, jeśli pojawiła się nadpłata na ich koncie. Obecnie ZUS ma czas do 1 sierpnia na dokonanie zwrotu nadpłaty na wskazane przez podatnika konto.

