Czy polskie szpitale będą zatrudniać farmaceutów klinicznych?

Trzeba stworzyć miejsca pracy w klinikach dla wykształconych farmaceutów klinicznych (fot. pixabay)

Farmaceuci pracujący w szpitalu mają wgląd w pełną dokumentację pacjenta, w tym w listę przyjmowanych przez niego leków. Mogą monitorować farmakoterapię zleconą na kolejny dzień i wprowadzać zmiany: do akceptacji lekarza lub do wiadomości lekarza. To w Hiszpanii. Czy takie wzorce przeniesiemy do Polski?