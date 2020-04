Czy lekarz może być delegowany do wykonywania innych zadań?

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do ministra zdrowia o rozważenie zasadności uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do innej pracy niż określona w umowie o pracę. Takie sytuacje są raportowane do NRL w sytuacji nakładania przez wojewodów na podmioty lecznicze obowiązku pozostawania w stanie podwyższonej gotowości oraz przygotowania miejsc na oddziałach do hospitalizacji zakażonych z pozytywnym wynikiem.

Ministerstwo Zdrowia podzieliło wątpliwości prawne prezesa NRL: pracodawca nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i decyzje powinien podejmować w oparciu o konkretne okoliczności, w szczególności z uwzględnieniem zakresu powierzonych faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w umowie o pracę.

