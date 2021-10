Cyfryzacja i braki kadrowe. To dwa wyzwania, przed którymi stoi ten sektor

- Mamy ogromny problem braku lekarzy, rośnie presja płacowa, bardzo dużo jest do zrobienia w obszarze cyfryzacji - mówi Anna Rulkiewicz, prezes grupy Lux Med.

Anna Rulkiewicz, prezes grupy Lux Med, w wywiadzie dla WNP.PL zwraca uwagę, że system ochrony zdrowia w nadchodzących latach będzie w dużej mierze funkcjonował na zasadzie łatania dziur.

- Chodzi nie tylko o środki finansowe przeznaczane na zdrowie, ale też o fizyczne możliwości realizowania usług w odpowiednim czasie i na odpowiednio wysokim poziomie. Mamy ogromny problem braku lekarzy, rośnie presja płacowa, bardzo dużo jest do zrobienia w obszarze cyfryzacji - komentuje Rulkiewicz.

Jej słowa potwierdzają dane OECD. Jak wynika z najnowszego raportu „Healthcare personnel statistics - physicians”, na 1 tys. mieszkańców przypada u nas statystycznie 2,4 lekarza. Dla porównania średnia unijna to 3,8 proc., w Niemczech - 4,3 lekarza, w Grecji - 6,1, a w Austrii i Portugalii - 5,2.

Przyszłością - i jednocześnie wyzwaniem - są rozwiązania cyfrowe i telemedyczne. To właśnie w ten obszar zamierza inwestować Lux Med.

- Duże środki przeznaczamy na cyfryzację i nowe technologie. Za jeden z celów stawiamy sobie, by rewolucja cyfrowa, którą przyspieszył koronawirus, przynosiła wymierne korzyści naszym pacjentom - podkreśla Anna Rulkiewicz.

- Poszerzamy ofertę w ramach usług stomatologicznych i opieki psychologiczno-psychiatrycznej. Dużą uwagę poświęcamy szpitalnictwu i opiece onkologicznej. Tutaj na pewno będziemy wzmacniać jeszcze nasze kompetencje. Chcemy, aby nasz rozwój zmierzał do jak najszerszej kompleksowości oferty, tak dla indywidualnego pacjenta, jak i pracodawców - dodaje Rulkiewicz.

O tym, że cyfryzacja i telemedycyna to przyszłość, od której nie ma odwrotu, mówiła również w wywiadzie z PulsHR.pl Dorota Sawicz, dyrektor personalny w grupie Lux Med. Ekspertka podkreśliła, że w najbliższych latach nowoczesne technologie nie będą w stanie zastąpić wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie medycyny, ale z całą pewnością wesprą ich w zapewnianiu dobrej jakości opieki zdrowotnej całemu społeczeństwu.

- Gdy pytamy osoby korzystające z naszych usług o telemedycynę, to większość dostrzega jej zalety i nie wyobraża sobie braku możliwości skorzystania z niej - mówi Dorota Sawicz. - Pacjenci pragną zdrowego balansu i racjonalności - załatwiania tego, co możliwe zdalnie, a tam, gdzie jest taka potrzeba - osobistej wizyty. Tym, co mnie cieszy jako szefa HR, to fakt, że nasi pracownicy, w tym personel medyczny, są otwarci na tę zmianę i widzą w niej więcej szans niż zagrożeń - dodaje.