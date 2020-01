Cieszyński: do końca roku e-skierowania staną się powszechnym rozwiązaniem

Usługą, która w istotny sposób przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania na wizytę u lekarza, będzie e-skierowanie - powiedział Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia na antenie Polskiego Radia 24.

E-skierowanie, obok e-recepty, stanowi jedną z kluczowych e-usług wdrażanych w ramach procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce. Obecnie trwa pilotaż tego rozwiązania. Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania mają być wystawiane w postaci elektronicznej.

Dzięki tej usłudze ograniczony zostanie czas oczekiwania na wizytę do lekarza. Dzięki e-skierowaniu pacjent nie będzie musiał iść do rejestracji w przychodni, by otrzymać papierowe skierowanie.

