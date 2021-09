Cała Europa ma problem. W Polsce... nie jest najgorzej

Jak podaje Eurostat, w 2019 r. 7,2 proc. obywateli UE zgłosiło przewlekłą depresję. To niewielki wzrost w porównaniu z 2014 r. - o 0,3 punktu proc.

Autor: jk

• 13 wrz 2021 19:00





We wszystkich państwach członkowskich UE odsetek osób zgłaszających przewlekłą depresję był wyższy wśród kobiet niż mężczyzn (Fot. Unsplash/Dmitry Schemelev)

Najwyższy odsetek populacji zgłaszającej przewlekłą depresję miała Słowenia (15,1 proc.), Portugalia (12,2 proc.) i Szwecja (11,7 proc.). Najmniej osób z depresją mamy z kolei w Rumunii (1 proc.), Bułgarii (2,7 proc.) i na Malcie (3,5 proc.) - wynika z danych Eurostatu.

Warto dodać, że w Polsce 4,2 proc. osób deklaruje, iż ma problemy z przewlekłą depresją.

Źródło: Eurostat

We wszystkich państwach członkowskich UE odsetek osób zgłaszających przewlekłą depresję był wyższy wśród kobiet niż mężczyzn. Najwyższy wskaźnik odnotowano w Portugalii - 16,4 proc. pań złożyło taką deklarację.

Tuż za nią uplasowała się Słowenia (16 proc.). warto dodać, że Słowenia odnotowała również najwyższy odsetek mężczyzn zgłaszających przewlekłą depresję (14,3 proc.). Na kolejnych miejscach mamy Szwecję (10 proc.) i Niemcy (9,9 proc.).

Pracodawca może pomóc

Dostrzeżenie pierwszych oznak gorszej kondycji psychicznej pracownika nie należy do łatwych zadań, szczególnie gdy część osób pracuje zdalnie. Z danych wynika, że w szczytowym momencie pandemii pracę z domu świadczyło ponad 3 mln pracowników, czyli ok. 20 proc. zatrudnionych.

- Nawet gdy szef zespołu świadomie podchodzi do kwestii budowania zaangażowania w okresie pracy zdalnej, pozostaje w stałym kontakcie z podwładnymi, oferuje im niezbędne wsparcie i organizuje regularne, nieformalne spotkania online, to w tej sytuacji trudniej jest dostrzec, że z pracownikiem dzieje się coś złego. Osobie, która mierzy się z pogorszeniem samopoczucia, łatwiej jest bowiem zachować pozytywną postawę podczas 20-minutowej wideorozmowy niż podczas 8-godzinnego pobytu w miejscu pracy. Między innymi dlatego okres pandemii niesie za sobą więcej zagrożeń dla kondycji psychicznej pracowników - wyjaśnia Anna Czyż, head of people and culture w Hays Poland.

Sygnały, że pracownik może przechodzić przez trudny okres i potrzebuje dodatkowego wsparcia, obecnie mogą zostać dostrzeżone znacznie później niż w przypadku tradycyjnej formy pracy. Wtedy standardowe rozwiązania dostępne w firmach - teleporady psychologiczne, kursy online czy webinaria o tematyce mindfulness - będą nieskuteczne, gdyż na ich zastosowanie będzie po prostu zbyt późno.

