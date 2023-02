Brakuje ich w szpitalach, klinikach i przychodniach. Nie ma chętnych na szkolenia

- Wynagrodzenia pracowników około medycznych jest regulowane ustawowo. To nie są więc wynagrodzenia niskie. Cały czas jesteśmy tu ofiarą stereotypu, że pomoc lekarza to zawód „niekompletny”, że to bycie asystentem przez całe życie, że to nie prestiżowe – dodaje dr Katarzyna Kazojć.

Asystent lekarza lub lekarza dentysty to zadanie odpowiedzialne, które wymaga wiedzy medycznej na przynajmniej dobrym poziomie. To również praca wymagająca wiedzy administracyjnej i technicznej, co jest przydatne szczególnie w placówkach publicznej opieki zdrowotnej.

Higienistki za to bez problemu znajdują pracę w publicznych i prywatnych przychodniach czy np. placówkach edukacyjnych. Bardzo na rynku pracy brakuje również higienistek stomatologicznych.

- To musi być osoba precyzyjna, dokładna, zainteresowana pracą medyczną. Taki asystent wykonuje pewne zadania zamiast medyków, odgrywając naprawdę bardzo istotną rolę dla całego systemu ochrony zdrowia - mówi dr Katarzyna Kazojć, dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Szczecinie.

Brak asystentów spowolni pracę gabinetów dentystycznych i lekarskich?

Nabór na kierunki deficytowe niestety wciąż jest za mały, co w przyszłości może poskutkować spowolnieniem pracy gabinetów lekarskich oraz dentystycznych.

– Prowadzimy od lutego nabór na kierunek dentystka stomatologiczna. To kierunek dający uprawnienia do pracy z pacjentem. Jesteśmy przekonani, że rynek pracy bardzo potrzebuje nowych kadr w zawodach okołomedycznych. Martwi nas jednak, że wciąż tak mało jest czynione, by dotrzeć do młodych ludzi w szkołach podstawowych, liceach i technikach z informacjami, że by pracować w szpitalu czy w przychodni, niekoniecznie trzeba kończyć medycynę – dodaje dr Katarzyna Kazojć.

