Brak chętnych na operatorów numeru 112

Kandydat do pracy musi mieć co najmniej średnie wykształcenia, znajomość więcej niż jednego języka na poziomie komunikatywnym w mowie potwierdzoną certyfikatami, wykształcenie w zakresie powiadamiania ratunkowego lub zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa i porządku publicznego, uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, znajomość geografii Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa mazowieckiego i powiatów ościennych oraz szereg cech: umiejętność skutecznego komunikowania się i przekazywania informacji, koncentracji w szumie informacyjnym, podejmowania decyzji pod presją czasu, odporność na stres i nieuleganie emocjom oraz dyspozycyjność.

- Co nam grozi, jak się nic nie zmieni? Fala wypowiedzeń. Przy takich stawkach operatorzy pójdą do pracy gdziekolwiek. Konkurencyjnym pracodawcą są dyskonty. Problemy kadrowe już się pojawiają - nie tylko u nas, ale też w Poznaniu, Katowicach i innych miejscach - mówił Rynkowi Zdrowia już w połowie 2018 r. Jakub Gejda, operator numeru alarmowego 112, od ponad sześciu lat pracujący w CPR w Gdańsku.

Podkreślał, że bardzo dużym problemem, oprócz niskich zarobków, jest stres. - Przez telefon często słyszymy krzyk, płacz, wołanie o pomoc. To potem gdzieś zostaje w głowie. Odbieramy setki telefonów tylko z wyzwiskami czy pytaniami o numer na taksówkę czy o adres pizzerii. Często dzwonią ci sami ludzie. Po latach pracy zaczyna brakować cierpliwości dla tego typu zachowań - opowiadał Gejda.

