Biznes nie ma wątpliwości: szczepienia to jedyne rozwiązanie, które nie zamknie kraju

Federacja Przedsiębiorców Polskich i Naczelna Izba Lekarska chcą uwzględnienia postulatów środowisk medycznych i autorytetów w dziedzinie zdrowia w pracach nad poselskim projektem ustawy dającej możliwość weryfikacji szczepień pracowników przez pracodawców.

- Od treści tych przepisów zależeć będzie skuteczność dalszej walki z pandemią w krytycznej jej fazie oraz zakres, w jakim będą mogli funkcjonować przedsiębiorcy – a wszystko to w warunkach, kiedy średnio w ciągu tygodnia z powodu COVID-19 umierają setki osób, wskaźniki nowych zakażeń ponownie zaczynają rosnąć oraz narasta zagrożenie wystąpienia kolejnej fali koronawirusa spowodowanej przez nowy wariant Omikron - wskazują przedstawiciele środowiska medycznego i biznesu.

W przyjętym stanowisku wskazują, że niski odsetek zaszczepionych osób w społeczeństwie oraz pojawienie się nowego wariantu koronawirusa, który jest znacznie bardziej zakaźny niż wcześniejsze odmiany, wymagają zdecydowanych działań ze strony władz publicznych, w tym w szczególności działań o charakterze legislacyjnym, określających prawne ramy funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i systemu opieki zdrowotnej w czasie spodziewanej, największej jak dotychczas fali zakażeń.

- Nie ulega wątpliwości, że aktualne dane o liczbach zakażeń i zgonów, stan systemu ochrony zdrowia a także perspektywa najbliższych tygodni i miesięcy, kiedy dojdzie do rozprzestrzenienia się w kraju wariantu Omikron, wymagają podjęcia pilnych działań prawodawczych pozwalających na skuteczne zwalczanie COVID-19 w oparciu o stosowane w wielu europejskich państwach rozwiązania - wskazują autorzy stanowiska.

FPP i NRL przypominają, że zdecydowana większość państw rozwiniętych wprowadziła regulacje uzależniające dostęp do określonych obiektów i korzystania z usług od faktu zaszczepienia, jak również uprawnienia dla pracodawców do kontroli szczepień wśród pracowników oraz podejmowania stanowczych działań na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w zakładach pracy. Regulacje tego typu zostały wprowadzone m.in. w Danii, Włoszech, Francji, Austrii, Bułgarii, Czechach, Holandii, Rumunii, Szwajcarii, jak również na Łotwie, Węgrzech czy Ukrainie.

Podkreślają, że podobne regulacje niezbędne są w naszym kraju. Zaznaczają, że służą one nie tylko zwiększeniu liczby osób zaszczepionych a także zmniejszają ryzyko transmisji wirusa. Co istotne, nie wymagają zamykania przedsiębiorstw czy całych branż gospodarki.

- Nie sposób nie zauważyć, że system ochrony zdrowia w Polsce może nie wytrzymać dramatycznego wzrostu zachorowań, jaki odnotowuje się już w innych krajach, w których wariant Omikron pojawił się wcześniej. Brak zdecydowanych działań władz publicznych podejmowanych w celu zwiększania poziomu wyszczepienia oraz ograniczenia możliwości transmisji wirusa doprowadzić może w najbliższych miesiącach do sytuacji, w której dla kolejnych pacjentów covidowych zabraknie możliwości zapewnienia jakiejkolwiek opieki medycznej. Polska dysponuje wysoce skutecznym środkiem walki z pandemią oraz łagodzenia jej skutków – w postaci szczepień. W magazynach i punktach szczepień czekają miliony gotowych do użycia dawek szczepionek przeciw COVID-19. Jedynym, czego brakuje, jest silny bodziec ze stron państwa w postaci adekwatnych do poziomu zagrożenia regulacji prawnych - podsumowują eksperci.

Trzy filary

Zgodnie z projektem poselskim ustawy, który właśnie omawiany jest w Sejmie, przedsiębiorca będzie mógł poprosić o certyfikat zaszczepienia pracownika, a jeśli ten nie będzie zaszczepiony, to pracodawca będzie mógł zreorganizować pracę tak, by zminimalizować ryzyko kontaktu osoby niezaszczepionej z zaszczepionymi pracownikami. Na przykład będzie mógł przenieść go do działu, gdzie nie będzie miał styczności z klientami.

Posłowie zaproponowali również rozwiązania skierowane do podmiotów leczniczych. Zgodnie z nimi szefowie takich placówek będą mogli na podstawie zarządzenia wprowadzić obowiązkowe szczepienia dla swoich pracowników.

Trzeci pomysł, jaki znalazł się w projekcie ustawy, to zwolnienie przedsiębiorstw, które wykażą, że wszyscy pracownicy są zaszczepieni, z jakichkolwiek pandemicznych restrykcji.

Projekt wprowadza też możliwości wykonywania przez pracownika (lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z pracodawcą) nieodpłatnych testów w kierunku SARS-CoV-2, w tym finansowanych ze środków publicznych.