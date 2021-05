Biedronka rusza ze szczepieniami pracowników

Biedronka we współpracy z firmą Polmed uruchomiła program szczepień dla pracowników sieci. Zapisy dla chętnych trwają.

Autor:jk

• 28 maj 2021 10:33





Biedronka zatrudnia ok. 70 tys. osób (Fot. mat. pras.)

REKLAMA

Biedronka już w kwietniu tego roku, po tym, jak rząd ogłosił plan wprowadzenia szczepień w firmach, oficjalnie zgłaszała gotowość przystąpienia do programu szczepień. W czasie pandemii sieć wprowadziła w trosce o bezpieczeństwo pracowników i kupujących szereg rozwiązań i działań, na które wydała już ok. 20 milionów złotych. Szczepienia dla zatrudnionych to kolejny wyraz odpowiedzialności społecznej.

- Jesteśmy przekonani, że objęcie pracowników szczepieniami w miejscu pracy przyniesie wiele korzyści z punktu widzenia ograniczania pandemii w Polsce. Dlatego uruchomiliśmy procedurę dla zatrudnionych w Biedronce, która w prosty sposób zapewni dostępność do szczepionek w punktach naszego partnera medycznego, firmy Polmed - mówi Tomasz Dejtrowski, dyrektor ds. wynagrodzeń i świadczeń w sieci Biedronka.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Do programu szczepień w sieci Biedronka zatrudnieni mogą zapisać się poprzez kontakt z koordynatorem programu, który przekaże informację o tym firmie Polmed. Przedstawiciele firmy skontaktują się z każdym chętnym indywidualnie, ustalając termin i miejsce szczepienia. Warto przypomnieć, że sieć zatrudnia ok. 70 tys. osób.

Nie tylko Biedronka chce zaszczepić pracowników. Budimex poszedł o krok dalej. Firma budowlana zapowiadała, że chce zaszczepić wszystkich swoich pracowników wraz z ich rodzinami. Łącznie będzie to ok. 25 tysięcy osób.

Z kolei Castorama Polska chce nie tylko zorganizować szczepienia dla swoich 12 tysięcy pracowników, ale również zadeklarowała chęć udostępnienia przysklepowych parkingów do stworzenia punktów sczepień typu drive-thru.

Także grupa Górażdże, producent cementu i betonu towarowego rozpoczął akcję szczepienia pracowników, członków ich rodzin oraz podwykonawców. W sumie zaszczepionych zostanie około 700 osób

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.