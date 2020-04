Biała armia na pierwszej linii frontu

Z okazji przypadającego 7 kwietnia Światowego Dnia Zdrowia przez dwie najbliższe noce most Śląsko-Dąbrowski oraz Pałac Kultury i Nauki w Warszawie będą podświetlone na niebiesko. W ten sposób stolica symbolicznie dziękuje wszystkim pracownikom służby zdrowia za ich walkę z epidemią koronawirusa.

– Most Śląsko-Dąbrowski i Pałac Kultury będą iluminowane na niebiesko, czyli na kolor Światowej Organizacji Zdrowia. W ten symboliczny sposób chcemy podziękować lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom i wszystkim, którzy w tym wyjątkowo trudnym czasie obchodzić będą Dzień Pracownika Służby Zdrowia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

W ubiegłym tygodniu na fasadzie Tauron Areny Kraków wyświetlony został napis „Kraków dziękuje polskiej służbie zdrowia”. W ten symboliczny sposób Kraków dziękował wszystkim pracującym w służbie zdrowia.

Podziękowania w tym roku mają szczególny charakter, bo nikt z pracowników służby zdrowia nie ma czasu na świętowanie. Trwa walka z koronawirusem, a szczyt epidemii w Polsce wciąż przed nami.

- Nasza praca różni się zupełnie od tego, co było przed pandemia – mówi Patrycja Lubojemska-Hołysz, lekarz w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie dla Telewizji Krakow.pl. - Jest ciężko, ale się staramy - dodaje. Lekarka na pytanie o to, jak można lekarzom pomóc, mówi o zachowaniu spokoju, noszeniu maseczek, zostaniu w domach.

Lekarze podkreślają, że to trudny czas na wszystkich, ale należy ograniczać kontakty międzyludzkie do minimum. Potrzeba jest też wzajemna wyrozumiałość także w kontaktach ze służbą zdrowia.

Na pierwszej linii frontu i zakażenia

Według danych Ministerstwa Zdrowia z wieczora 6 kwietnia liczba zakażonych koronawirusem w naszym kraju wyniosła ponad 4,4 tys. osób.

Jako że liczby szybko się zmieniają, brakuje podliczanych na bieżąco statystyk, jaki procent zakażeń stanowią obecnie pracownicy służby zdrowia. Według danych resortu zdrowia z ubiegłego tygodnia było to 17 proc.

Jeśli to prawda że 461 pracownikow medycznych jest zakażonych SARS-2, to stanowi ponad 17% wszystkich wykrytych zakażeń! - jeden z najwyższych odsetków w Europie. To problem systemowy. Konieczne nowe, szczegółowe zalecenia ochrony indywidualnej i organizacji pracy w szpitalach — Pawel Grzesiowski (@grzesiowski_p) April 2, 2020

- Musimy traktować personel medyczny jak grupę najwyższego ryzyka zakażeń. Każdy medyk musi żyć jakby był na kwarantannie - pisał dalej na twiterze dr Paweł Grzesiowski, pediatra i ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń.

Naczelna Rada Lekarska już 30 marca wnioskowała, by choroba zakaźna wywołana u lekarza lub lekarza dentysty wirusem SARS-CoV-2 była uznawana za chorobę zawodową.

Szerokim echem odbija się także akcja ratowników medycznych #NieKłamMedyka. Chodzi o to, aby nie zatajać informacji o tym, że dana osoba mogła mieć kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub podejrzewa u siebie zakażenie.

- W Polsce mamy około 1600 zespołów ratownictwa medycznego. Każdego dnia kilkadziesiąt osób zespołu medycznego jest poddawanych kwarantannie. W takiej sytuacji niedługo może być tak, że nie będzie miał kto jeździć w karetkach, nie będzie miał kto jeździć w zespołach ratunkowych – mówi Kasia, pielęgniarka i ratownik medyczny oraz członek Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej w krótkim filmie na Twitterze.

Apel ten przekazywany jest także przez samorządy.

- Jeśli podejrzewamy, że możemy być zakażeni koronawirusem lub mieliśmy kontakt z osobą, która może być zakażona, informujmy o tym. Konsekwencje zatajenia takich informacji wobec ratowników, lekarzy i pielęgniarek mogą być bardzo poważne. To biały personel stoi na pierwszej linii frontu walki z pandemią. Jeśli pojawi się ryzyko, że mieli kontakt z wirusem, trafią na przymusową kwarantannę i tym samym nie będą mogli pracować – apeluje bydgoski magistrat na swojej stronie internetowej.

Brakuje środków ochrony osobistej

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział na sobotniej (4 kwietnia) konferencji, że "7 mln maseczek czy 0,5 mln masek HEPA" trafiło do ponad 1580 zespołów ratownictwa medycznego, ponad 9 tys. praktyk lekarzy POZ, do 13 tys. 700 aptek, do laboratoriów, do policji, do straży granicznej. Zapewnił, że w kolejnych tygodniach realizowane będą kolejne dostawy.

- To niezwykle ważne, dlatego, że już w tej chwili mamy taki etap epidemii, iż niedługo prawdopodobnie będziemy prosili, żeby cały personel medyczny nosił na stałe maseczki w pracy po to, żeby chronić swoich kolegów, chronić pacjentów – powiedział Szumowski.

Miesięczny wolumen produkcji maseczek medycznych do osiągnięcia w czerwcu ⤵️⤵️⤵️ pic.twitter.com/DwJwnooYFI — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 4, 2020

- Wiemy, że coraz więcej jest transmisji poziomej wirusa. Chcemy, żeby ten sprzęt ochrony był wszędzie dostępny, bo musimy chronić medyków. W pierwszej kolejności medyków, w szerokim tego słowa znaczeniu, począwszy od laboratoriów, a skończywszy na transporcie czy personelu, który pracuje w szpitalach - podkreślił Szumowski. Wskazał, że "tam to ryzyko zakażenia jest największe".

- Chcemy jak najszybciej i jak najwięcej testować. Dzisiaj (w sobotę, 4 kwietnia - red.) wydaliśmy zarządzenie, by każdy szpital miał prawo testować na obecność koronawirusa. Wszystkie szpitale, nie tylko jednoimienne (zakaźne), będą mogły mieć zapłacone przez NFZ za testy dla swoich pacjentów i lekarzy - podkreślał minister.

Problem bowiem w tym, jak alarmują medycy z różnych stron Polski, że w szpitalach brakuje środków ochrony indywidualnej. 2 kwietnia środowiskiem wstrząsnęła informacja o śmierci 60-letniej pielęgniarki chorej na COVID-19, walczącej z koronawirusem.

- Nie wiemy dokładnie, dlaczego pielęgniarka nie zwalczyła wirusa. Mając jednak na względzie to, że brakuje środków ochrony indywidualnej, można mieć ogromne wyrzuty i wiele pytań, Czy gdyby te środki ochrony indywidualnej były niereglamentowane, to do tej śmierci musiałoby dojść? – mówił w rozmowie z serwisem Rynekzdrowia.pl Bartosz Fiałek, rezydent reumatologii, przewodniczący Regionu Kujawsko-Pomorskiego OZZL.

W związku z zaistniałą sytuację wyjaśniał personelowi medycznemu, jakie przysługują mu prawa w zależności od tego, na jakiej umowie dana osoba została zatrudniona: o pracę czy cywilnoprawnej.

- W wypadku zatrudnienia na umowę o pracę prawa pracownicze reguluje Kodeks Pracy. Zgodnie z nim osoby, które pracują przy ratowaniu życia i mienia nie mogą odmawiać wykonywania swojej pracy nawet wtedy, gdy warunki pracy nie są zgodne z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz mogą skutkować narażeniem na utratę zdrowia, a nawet życia (art. 210 ustęp 5) - podkreślał Fiałek.

Jednak, jak zapewniał, pracownicy nie są całkowicie pozbawieni swoich praw. Sugerował całemu personelowi medycznemu, aby zbierał dowody na to, że został narażony przez pracodawcę na utratę zdrowia i życia. - Obowiązkiem pracodawcy jest bowiem zapewnienie personelowi środków ochrony indywidualnej. Dlatego apeluję, aby wszyscy medycy codziennie raportowali, najlepiej mailowo, o brakach środków ochrony indywidualnej - tłumaczył Bartosz Fiałek.

Nie tylko lekarze

Tymczasem Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Diagnostyki Medycznej i Fizjoterapii w liście do ministra zdrowia wskazuje, że kolejny raz zawody medyczne reprezentowane przez OZZPDMiF są pomijane przez MZ. „Zabija to ducha walki, mimo że stoimy na pierwszej linii frontu” - twierdzą związkowcy.

Związkowcy przekonują, że większość pacjentów trafia do pracowni RTG, TK czy MR. Są to nie tylko pacjenci z dusznością, ale również neurologiczni i chirurgiczni. Jeden technik na dyżurze często wykonuje zdjęcia przyłóżkowe na kilku oddziałach. Jest to grupa zawodowa, która najbardziej przemieszcza się pomiędzy oddziałami. Większość techników pracuje w 2-4 pracowniach u różnych pracodawców, dlatego, że brakuje ich na rynku pracy.

Podobna sytuacja jest z diagnostami i technikami analityki medycznej. Pracują w kilku laboratoriach, bo takie jest zapotrzebowanie. Większość uważa, że pracują za zamkniętymi drzwiami laboratorium, ale to nieprawda. Każdego dnia pobierają materiał do badań w ambulatorium i spotykają się z dziesiątkami ludzi bezpośrednio, chodzą na oddziały, aby np. pobrać materiał do gazometrii itd. Pracują bezpośrednio z materiałem zakaźnym.

Tymczasem, jak zauważa Ewa Ochrymczuk, przewodnicząca ZK OZZPDMiF - „pracodawcy dzieląc środki ochrony osobistej zapominają, że my też jesteśmy na pierwszej linii frontu i możemy być źródłem zakażenia wielu osób”. Przewodnicząca ocenia, że minister zdrowia podpisując np. dodatkowe ubezpieczenia tylko dla pielęgniarek, deprecjonuje inne zawody medyczne. - Podobnie jest z dodatkowym wynagrodzeniem dla pracowników pracujących na pierwszej linii frontu. Znowu nie jesteśmy brani pod uwagę - twierdzi Ewa Ochrym.

Przypomnijmy też, że Polska Federacja Szpitali zaapelowała już pod koniec marca o uruchomienie specjalnego pakietu ubezpieczeniowego dla szpitali oraz ich pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Zachęca też towarzystwa ubezpieczeniowe i spółki brokerskie do poparcia nowych uregulowań w obszarze odpowiedzialności za zdarzenia niepożądane.