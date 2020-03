Będzie coraz więcej lekarzy i pielęgniarek z innych krajów?

Jak wynika z danych Naczelnej Izby Lekarskiej w Polsce brakuje ok. 68 tys. lekarzy. Niedobory są widoczne w specjalistycznej opiece ambulatoryjnej, w szpitalnych oddziałach, których wiele jest zamykanych z powodu braku specjalistów, dramatyczna jest też sytuacja na wielu SOR-ach, co związane jest między innymi z niewydolnością opieki na poziomie POZ i AOS.

Brakuje nam między innymi ok. 23 proc. specjalistów pediatrii i chorób wewnętrznych, niedobory na poziomie 21 proc. są wśród anestezjologów i specjalistów intensywnej terapii. Brakuje kadr w dziedzinach zabiegowych czy m.in. neonatologii.

Problem braków kadrowych wśród lekarzy dotyczy nie tylko Polski, chociaż pod tym względem przodujemy i zajmujemy ostatnie - 30. miejsce w rankingu państw w Europie według raportu FutureProofing Healthcare.

Konkurencja staje się ostra

Coraz więcej krajów otwiera się na lekarzy innych nacji, oferując im lepsze warunki pracy i płacy, jednocześnie stawiając im odpowiednie wymogi dotyczące kwalifikacji zawodowych.

W Wielkiej Brytanii brakuje dramatycznie lekarzy podstawowej opieki, co skutkuje m.in. kłopotami na szpitalnych oddziałach ratunkowych i kolejkami w przychodniach. Jak poinformował The Guardian, NHS ma zamiar rekrutować potrzebnych internistów między innymi właśnie z Polski, a także z Litwy czy Grecji, oferując im płacę na poziomie 90 tys. funtów rocznie oraz dodatkowe, niemałe pieniądze za „relokację”.

Także Niemcy są na etapie tworzenia nowych przepisów otwierających szeroko rynek pracy dla cudzoziemców. Najbardziej poszukiwani są między innymi właśnie lekarze, fizjoterapeuci, pielęgniarki. Warunkiem ich zatrudnienia ma być znajomość języka na poziomie B2 i kwalifikacje zawodowe uznane w Niemczech. Aktualnie przygotowywane są procedury administracyjne mające ułatwić obcokrajowcom zatrudnienie.

Do tego wyścigu o kadry stara się także stanąć Polska. Na początku stycznia rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i niektórych innych ustaw, która ma poprawić warunki kształcenia oraz zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. W nowelizacji wprowadzono, jak zapewniają autorzy projektu, także rozwiązania mające zachęcić do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach poza Unią Europejską.

