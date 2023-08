43 lekarzy pod lupą Naczelnej Izby Lekarskiej. Chodzi o receptomaty

- W związku z działalnością tak zwanych "receptomatów", we współpracy z Ministerstwem Zdrowia rzecznicy odpowiedzialności zawodowej prowadzą postępowania wobec 43 lekarzy. Pierwsze sprawy zostały skierowane do sądów lekarskich. Rzecznicy wystąpili też z wnioskami do sądów o zabezpieczenie poprzez zawieszenie praw wykonywania zawodu lekarza na czas postępowania - poinformowała w piątek na portalu X (dawny Twitter) Naczelna Izba Lekarska.

To pokłosie zmian, jakie wprowadził ówczesny minister zdrowia Adam Niedzielski. Mają one zapobiegać nadużyciom w procederze wystawiania e-recept na masową skalę. Zgodnie z przyjętymi w lipcu rozwiązaniami lekarz podczas 10 godzin pracy może przyjąć do 80 pacjentów, którym przepisze receptę nierefundowaną. Do limitu nie wlicza się pacjentów otrzymujących recepty wyłącznie na leki refundowane.