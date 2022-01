Zwolnił 900 pracowników przez Zooma, teraz przeprasza

Szef firmy pożyczkowej Better.com Vishal Garg, który zwolnił 900 pracowników podczas wideo spotkania na Zoomie, przeprosił ich za brak okazania „szacunku i uznania”.

Autor: jk

• 10 gru 2021 17:11





Szef firmy pożyczkowej Better.com zwolnił przez Zooma 900 osób (Fot. iyus sugiharto on Unsplash)

REKLAMA

Jak informuje "The Guardian", Vishal Garg w liście do pracowników podkreślił, że jest mu przykro z powodu sposobu, w jaki „poradził sobie ze zwolnieniami w zeszłym tygodniu”

- Nie udało mi się okazać odpowiedniego szacunku i uznania dla osób, które zostały zwolnione - za ich wkład w działalność Better. Podjąłem decyzję o zwolnieniach, ale w jej zakomunikowaniu popełniłem błąd. Robiąc to w ten sposób, zawstydziłem was - przepraszał pracowników Garg.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Zdaję sobie sprawę, że sposób, w jaki przekazałem tę wiadomość, pogorszył trudną sytuację. Przepraszam was bardzo. Zobowiązuję się wyciągnąć wnioski z tej sytuacji i zrobić więcej, aby być liderem, którego oczekujecie - dodał.

Zgodnie z nagraniem, które wyciekło do mediów, zwalnianie ludzi Garg zaczął od wiadomości: „Przychodzę do ciebie z niezbyt dobrymi wiadomościami”. Następnie dodał: „Jeśli bierzesz udział w tej rozmowie, jesteś częścią pechowej grupy zwalnianej. Twoje zatrudnienie tutaj zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.”

Przyczyną zwolnień miała być sytuacja na rynku, wydajność pracy oraz jej produktywność. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.