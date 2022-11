Zwolnienia w znanej spółce medialnej. Pierwsze osoby otrzymały wypowiedzenia

W środę, 16 listopada pierwsi pracownicy Ringier Axel Springer Polska dostaną wypowiedzenia. Łącznie pracę straci ok. 120 osób.

Jak informuje serwis Press.pl, zwolnieni pracownicy Ringier Axel Springer Polska będą mogli liczyć na odprawy w wysokości trzy-, pięcio-, siedmio- lub ośmiomiesięcznego wynagrodzenia w zależności od stażu pracy, odpowiednio: do dwóch lat, od dwóch do ośmiu lat, od ośmiu do 12 lat i powyżej 12 lat. Otrzymają też wsparcie psychologiczne, prawne i doradcze. Firma przekaże również 200 tys. zł na fundusz dla zwalnianych osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Przypomnijmy, w niedawno wydanym oświadczeniu spółka Ringier Axel Springer Polska tłumaczyła, że zwolnienia grupowe mają dotyczyć 8 proc. pracowników. Według wyjaśnień to reakcja na "postępujące spowolnienie rynku i drastyczny wzrost kosztów".

- Wszystkie decyzje personalne związane ze zwolnieniami grupowymi będą omawiane bezpośrednio z pracownikami, których dotyczą i nie będą komentowane przez spółkę - poinformowała firma.

Kolejne firmy zapowiadają zwolnienia grupowe

Ringier Axel Springer Polska to nie jedyna firma, która ogłosiła grupowe zwolnienia. Na taki krok zdecydowała się także starachowicka firma Cerrad, która zajmuje się produkcją płytek. Za zapowiedzią zmniejszenia liczącej 1400 osób załogi o 350 pracowników stoją rosnące ceny gazu.

Do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Białej wpłynęło z kolei zgłoszenie zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy od zakładu budowlanego HB-Unibud. Firma planuje zmniejszyć zatrudnienie o 40 osób. Spółka w rozmowie z PulsHR.pl nie chciała komentować przyczyny zwolnień, potwierdziła jedynie, że są one w toku.

