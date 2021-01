Zwolnienia, cięcia, maseczki, szczepienia. Największe problemy rynku pracy

2020 rok był najbardziej intensywnym rokiem w w historii stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. Najwięcej interwencji dotyczy zwolnień, wynagrodzeń, zmiany warunków umów czy konfliktów związanych np. z obowiązkiem noszenia maseczek.

Kalina Olejniczak

Kalina Olejniczak • 5 sty 2021 12:00





Potrzebne są regulacje w zakresie pracy zdalnej, bo temat ten generuje obustronne nadużycia (fot.pixnio)

REKLAMA

To był pracowity rok – kilkaset interwencji zgłoszonych podjęło w 2020 roku Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Najpoważniejsze zgłoszenia dotyczyły zwolnień, braku wypłaty wynagrodzeń, zmiany warunków umów czy konfliktów związanych np. z godzinami dla seniora czy obowiązkiem noszenia maseczek.

Czas pandemii najtrudniej zniosły takie branże jak: hotelarstwo, gastronomia, handel i usługi, ale i branża kreatywna czy bankowość.

Rok 2020 był najbardziej pracowitym okresem w historii Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom. W ciągu ostatnich 12 miesięcy odebrało ono kilkaset wiadomości od mieszkańców niemal wszystkich województw w sprawie sytuacji związanych z relacjami pracownik-pracodawca. Powodem wzmożonej aktywności stowarzyszenia była pandemia koronawirusa i wywołane przez nią zmiany w gospodarce i funkcjonowaniu firm.

Problemy wiosną, konflikty jesienią

– Nasi klienci przede wszystkim potrzebowali porad prawnych oraz porad związanych z windykacją. Koronawirus zmienił wszystko. Najwięcej tematów pojawiło się wiosną oraz w listopadzie i grudniu. To wielka zmiana, bo dotychczas szczyt przypadał na czas prac sezonowych latem – mówi Małgorzata Marczulewska, prezeska Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Czytaj też: Rok 2021 będzie obfitował w zmiany na rynku pracy. Co nas czeka?

Pracownicy zgłaszali się do Stowarzyszenia telefonicznie, mejlowo i poprzez media społecznościowe. Wiele z tych kontaktów kończyło się poradami prawnymi czy windykacyjnymi, inne miały charakter typowo informacyjny.

- Od marca odpowiadaliśmy na pytania związane z zawieszaniem pracowników, zwolnieniami, ograniczeniami w wynagrodzeniach. Doradzaliśmy co zrobić, jeżeli pracodawca zalega z płatnościami, a przez pandemię jego problemy się pogłębiły. Nie brakowało tematów związanych z nowym zjawiskiem, czyli „pół-bezrobociem”. W sierpniu za to odebraliśmy kilkanaście wiadomości związanych z obowiązkiem noszenia maseczek, co generowało bardzo poważne problemy na linii klient-pracownik-pracodawca – mówi prezeska Stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Czytaj też: Pensja w 2021 roku. Wyższa, ale tylko minimalnie Która część roku była trudniejsza? Wiosną wszystko działo się nagle, było dużo chaosu. Jesień i koniec roku to już czas, kiedy zwolnienia były nieodwoływalne – wynikały z kalkulacji przedsiębiorców i konieczności ograniczania kosztów. Fala zwolnień pod koniec roku była bardzo szeroka. – Mowa zarówno o zwolnieniach grupowych jak i łączeniach etatów czy zmianach wynikających ze zmiany formuły umów z o pracę na cywilnoprawne – wyjaśnia Marczulewska. – Staraliśmy się odpowiedzieć na większość wiadomości od poszkodowanych. Udało się pozytywnie rozwiązać wiele spraw. Był to pierwszy rok w historii stowarzyszenia, gdzie interwencje dotyczyły nie tylko pracowników niskowykwalifikowanych i sezonowych, lecz także pracowników banków, menedżerów, marketingowców, czasem nawet artystów. Udzielono porad i interweniowano w wielu sektorach po raz pierwszy raz. Gastronomia, hotele i... banki Rok 2020 był dramatyczny dla branż silnie dotkniętych lockdownem. Już wcześniej w dużej mierze te branże były często przedmiotem interwencji stowarzyszenia. – Gastronomia to lider w naszych działań interwencyjnych. W roku 2020 ten sektor gospodarki absolutnie nie miał konkurencji. Brak wypłat na czas, zawieszanie pracowników bez wynagrodzenia, wypłaty w kilku transzach, zwolnienia bez podawania przyczyny czy nawet zamykanie lokali z dnia na dzień bez żadnych informacji to były bardzo częste sytuacje. Podobnie było w hotelarstwie czy w handlu. Zdarzały się bezpodstawne zwolnienia, duże opóźnienia w wynagrodzeniach czy obniżki pensji – mówi Małgorzata Marczulewska. Ale Stowarzyszenie interweniowało też w problemach pracowników banków czy nawet zagranicznych korporacji. Brak regulacji w zakresie pracy zdalnej generował obustronne nadużycia. Pod koniec roku nie brakowało też pytań o szczepienia czy wysokości odpraw. Stowarzyszenie współpracuje blisko z dwiema kancelariami prawnymi i chętnie poszerzyłoby listę kontaktową. Zwolnienia, szczepienia, emocje Początek roku na polskim rynku pracy nie da powodów do optymizmu - rozpoczęły się procedury zwolnień grupowych. Szacuje się, że pracę może stracić ponad 70 tysięcy osób. Według prognozy Konfederacji Lewiatan w 2021 roku stopa bezrobocia prawdopodobnie wzrośnie do poziomu zakładanego wcześniej przez rząd na grudzień tego roku, czyli do około 7,3-7,5 proc. Stowarzyszenie spodziewa się pracowitego roku, bo duże emocje w firmach będzie budzić sprawa szczepień. Już teraz stawiane jest pytanie: czy pracodawca ma prawo zmusić pracownika do zaszczepienia się? Czytaj też: Szczepienia przeciw COVID-19 ruszają. Co to oznacza dla pracodawców Stowarzyszenie pozostaje do dyspozycji wszystkich zainteresowanych zaznaczając, że najwięcej spraw prowadzonych jest na Pomorzu Zachodnim. Stowarzyszenie STOP Nieuczciwym Pracodawcom jest częścią Grupy Averto. Działa na zasadzie wolontariatu przy wsparciu społecznym prawników oraz windykatorów.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.