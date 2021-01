Zwalniasz pracownika - rób to z głową i zgodnie z zasadami

Z raportu "Employer branding w Polsce 2020" wynika, że jedynie 5 proc. polskich firm ma opracowane procesy offboardingu. Na świecie ten proces sformalizowała jedna na trzy firmy. A przecież pracownik może być nie tylko najlepszym adwokatem firmy. Może być także jej najgorszą reklamą...

Rozstanie z pracownikiem (nie jest tu ważne, kto podejmuje taką decyzję) zawsze pozostaje momentem dla firmy krytycznym. W przedsiębiorstwie odejście pracownika spowodować może powstanie chaosu informacyjnego, spadek efektywności, a w najgorszym przypadku - kolejne odejścia.

Sposobem na uniknięcie negatywnych skutków wypowiedzeń jest dobrze przeprowadzony proces offboardingu. W Polsce jednak, co pokazują dane, nie jest z tym najlepiej: z raportu HRM Institute "Employer branding w Polsce 2020" wynika, że jedynie 5 proc. przebadanych firm ma ów proces opracowany.

Jak wyjaśnia w rozmowie z PulsemHR Maja Gojtowska - ekspert PR i komunikacji wewnętrznej, autorka książki "Jeszcze kandydat, czy już klient?" - problemem w naszym kraju jest fakt, że firmy o offboardingu mówią niechętnie.

- To temat nadal wstydliwy, a szkoda... Myślę, że dobre podejście do tego procesu i pokazanie, że potrafimy się nie tylko witać, ale także żegnać, pozwala szerzej zaprezentować kulturę organizacyjną - wyjaśnia.

Światowe wyniki też nie są najlepsze.

- Z globalnych badań wynika, że tylko jedna na trzy firmy sformalizowała procesy offboardingu. Mówiąc pół żartem, pół serio: nie liczy się to, jak się z pracownikiem witamy. Ważne to, jak się żegnamy...- dodaje Gojtowska.

Z perspektywy zawodowego doświadczenia związanego z konkretną firmą to właśnie zakończenie współpracy jest najistotniejsze. Koniec pewnych relacji wpływa na utrwalanie, ocenianie i zapamiętywanie sytuacji, związanych z określonym miejscem.

- Myślenie o końcu jest bardzo trudne... Dużo łatwiej myśleć nam o początku współpracy, cieszyć się z powitania i wprowadzenia pracowników – to proces bardzo wdzięczny. Kończenie współpracy bywa jbardzo trudne, pełne skrajnych emocji - zarówno w przypadku pracownika, jak i pracodawcy. Pamiętajmy, że to czas ciężki nie tylko dla pracownika - bez różnicy, czy zostaje zwolniony, czy zwalnia się sam. To czas wyjątkowo wymagający od menedżerów - wyjaśnia Maja Gojtowska.

I podkreśla, że kluczową rolę w kontekście procesu offboardingowego odgrywa oczywiście bezpośredni przełożony. Wiele problemów wynika z tego, że menedżerowie nie wiedzą jak składać wypowiedzenie lub przyjmować to składane przez pracownika.

- Rodzi się wtedy wiele problemów, niekomfortowych i nieprofesjonalnych sytuacji - wpływają one na doświadczenia pracownika. Głęboko wierzę, że pracodawcy powinni tego uczyć! Niestety, nie jest to wiedza, którą można wpoić w jeden dzień... A tu konieczna jest ciągła edukacja - dodaje Maja Gojtowska.

Pierwsza stabilna sytuacja, na końcu odcięcie dostępu

Proces zakończenia współpracy jest niezwykle trudny z punktu psychologicznego. I - wbrew powszechnie panującej opinii - nie kończy się w momencie wręczenia wypowiedzenia.

- Takie zawodowe rozstanie można porównać do zarządzania sytuacją kryzysową. Niestety, wciąż wielu osobom trudno się w niej odnaleźć. Często myślimy: owszem, składam wypowiedzenie pracownikowi - i na tym ten proces się kończy. W rzeczywistości jest tak, że ten proces się dopiero rozpoczyna - wskazuje Gojtowska.

Po rozmowie rozstaniowej trzeba zakomunikować decyzję zespołowi przekazać obowiązki.

- Jak pokazują badania No Fluff Jobs z połowy 2020 roku, brak czasu na przekazanie obowiązków, dla pracownika odchodzącego jest bardzo frustrujący. Ludzie którzy odchodzą szczególnie z własnej woli, chcą rozstać się dobrze. W tym przypadku to najczęściej pracodawca nie stwarza takich możliwości - dopowiada ekspertka.

Praktyka zwolnień pokazuje niestety, że wiele firm jak najszybciej "zamyka drzwi" za pracownikem. Specjaliści podkreślają, że oficjalne wręczenie dokumentów otwiera niezwykle ważny proces. Konsekwencje braku takich elementów, jak poinformowanie zespołu o decyzji, przekazanie obowiązków odchodzącej osoby czy nakreślenie wizji przyszłości, mogą być dla firmy bardzo bolesne.

Przekonała się o tym m.in. amerykańska firma Bird, zajmująca się mikromobilnością, która nie tak dawno zwolniła podczas wirtualnego spotkania ponad 400 pracowników.

- Wiosną 2020 roku wszystko stanęło na głowie. Firma Bird stanęła w obliczu potężnego kryzysu wizerunkowego, po tym jak zaprosiła pracowników na "spotkanie organizacyjne". Pracownicy zostali poinformowaniu o zwolnieniu, automatycznie i natychmiastowo odcięto im dostęp m.in. do dysków czy skrzynki e-mail - wyjaśnia Gojtowska.

Spotkanie poprowadziła Rebecca Hahn, dyrektor ds. komunikacji w firmie. I był to drugi błąd. Pierwszym było natychmiastowe odebranie dostępów do firmowej skrzynki e-mail, dysków czy komunikatorów. Drugim - brak bezpośredniego przełożonego.

- Jeśli chodzi o przeprowadzanie samego procesu offboardingu, ważne jest to, jak będzie wyglądała rozmowa rozstaniowa - istotne, kto w niej będzie uczestniczy... Pamiętajmy, że brak bezpośredniego przełożonego lub brak jego aktywności może być odebrane jako brak szacunku, a nawet przejaw tchórzostwa - podkreśla Maja Gojtowska.

Ważne jest oczywiście także, co mówimy.

- Pamiętajmy, że rozmowa rozstaniowa to nie jest czas dawanie rad. Często mamy do czynienia z sytuacjami, w których osoba wręczająca wypowiedzenie mówi: „To nie jest koniec świata”, „I tak się do tej pracy nie nadawałeś”, „Jeszcze wszystko będzie dobrze”... Prawda jest taka, że osoba która otrzymuje wypowiedzenie, nie jest w momencie, w którym patrzy na sytuację racjonalnie lub z nadzieją na lepszą przyszłość. Emocje biorą górę, a rady mogą zostać źle odebrane. Dużo lepiej potraktować taką rozmową jako podsumowanie pewnego etapu i podziękowanie za dotychczasową pracę. Nie mówimy: "koniec, dziękujemy, do widzenia" - dodaje.

Wywiad na rozstanie

Jednym z elementów dobrze przeprowadzonego offboardingu jest exit interview - wywiad, który przeprowadza się z pracownikiem odchodzącym z firmy. Choć wymaga wysiłku, czasu i zaangażowania, pozwala poznać słabe i mocne strony organizacji.

Tego typu rozmowy warto przeprowadzić kilka dni przed ostatnim dniem odchodzącego pracownika (lub w ostateczności ostatniego) - w formie spotkania twarzą w twarz. Najczęściej przeprowadza je osoba z działu HR.

– Członek zespołu HR pyta m.in. o powody odejścia oraz weryfikuje, jak pracownik ocenia współpracę, co by w niej zmienił, jakie ulepszenia wprowadziłby w życie organizacji. Dla firmy istotną informacją jest również to, jak zareagował przełożony na decyzję o odejściu i czy pracownik mógłby rozważyć pozostanie w organizacji, gdyby otrzymał atrakcyjną kontrofertę od obecnego pracodawcy – wyjaśnia Joanna Galińska, consultant HR&Legal w agencji Antal.

Aleksandra Kubicka, HR business partner w No Fluff Jobs zwraca także uwagę na inną kwestię. Ważne, by podczas spotkania pracownik miał "przestrzeń" do rozmowy i „wygadania się”. Istotne jest zatem, aby zarezerwować odpowiednią na spotkanie wystarczająco dużo czasu.

– Warto zapytać o szczegółowe powody odejścia i o to, co sprawiło, że ta osoba w ogóle zaczęła się rozglądać za nową pracą. Kolejnym ważnym obszarem są relacje tej osoby z menedżerem i zespołem – co ocenia pozytywnie, a co uważa, że wymaga poprawy, zarówno w zespole, jak i całej firmie. Osobiście również pytam o momenty, które będzie miło wspominać, oraz to, czy ktoś poleciłby znajomym to miejsce pracy – wyjaśnia.

Ważne jest jednak to, jakie wnioski wyciągniemy z podobnego spotkania.

- Problemem pozostaje to, że takie rozmowy nie są przeprowadzane lub wyniki trafią do szuflady albo tak mocno wygładzamy raporty z rozmowy, że nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością. Pytanie, czy chcemy żyć w przekonaniu, że jesteśmy super, czy jednak jesteśmy otwarci na - często bolesną - prawdę. To zależy od kultury organizacji. Jeśli jesteśmy nastawieni na feedback, to exit interview będzie dla naszej organizacji czymś naturalnym - zauważa Maja Gojtowska.

Jednym z elementów dobrze przeprowadzonego offboardingu jest exit interview. (fot. Shutterstock)

Dobre przykłady

Choć, jak wspomnieliśmy, polskie firmy o procesach offboardingu mówią rzadko, to ostatnie miesiące pokazały że proces żegnania się z pracownikami można przeprowadzić w jasny sposób.

- Ciekawy przykład z polskiego rynku to Booksy, o którym w jednym z podcastów opowiadał Stefan Batory, prezes startupu. Był to proces przejrzysty, przemyślany, ale jednocześnie niezwykle empatyczny. Rozstania są obarczone dużą dawką emocji - i w tym przypadku bez empatii, bez wejścia w buty zwalnianej osoby - jest trudno - zauważa Maja Gojtowska.

Zdaniem wielu na wyróżnienie zasługują także działania podejmowane przez zarządy Airbnb i Trip Advisor.

- Obie firmy przede wszystkim podeszły w sposób transparentny do komunikacji: jasne przedstawienie sytuacji, wyjaśnienie skąd decyzje... Warto wyjaśnić pracownikom, dlaczego do tego doszło, jakie kroki podjęto, by nie dopuścić do takiej sytuacji, kto wybierał zwolnione osoby i jakim kluczem, jaki jest też plan na działanie po zwolnieniach. To ważne. Sytuacja jest trudna - z zespołu odchodzi część osób, część zostaje - i to one będą musiały przejąć obowiązki zwolnionych. Tu istotna pozostaje motywacja do działania i identyfikacji z pracodawcą tych, którzy zostają. I te oba przykłady pokazują, jak powinno się to robić - wyjaśnia Gojtowska.

Airbnb po zwolnieniach stworzyło specjalną stronę internetową rekomendującą byłych pracowników.

Inny przykład? Platforma Buffer, która w 2016 przeprowadziła wyróżniającą się komunikację zwolnień.

- Buffer to platforma do zarządzania treściami w mediach społecznościowych, od lat pracująca w formule zdalnej i zdalnie zwalniająca pracowników. Na swoim blogu firma opublikowała całą procedurę zwalniania pracowników, krok po kroku - dodaje Maja Gojtowska.