Znany producent silników zwolni 1/4 pracowników w Polsce

Według informacji przekazanych przez TVP Kraków 20 pracowników to dopiero wstęp do procesu zwolnień w firmie. Do końca roku planowane jest zwolnienie jednej czwartej załogi, czyli ok. 200 z 800 zatrudnianych osób. Fabryka silników elektrycznych ATB Tamel jest częścią chińskiego koncernu Wolong Holding Group. Wcześniej zakład był w posiadaniu spółki ATB Austria Antriebstechnik.

Kierunek redukcji zatrudnienia koncentruje się przede wszystkim na pracownikach posiadających prawa emerytalne, pracujących na umowach terminowych, współpracujących na umowach cywilno-prawnych oraz osadzonych więźniów. Osoby pracujące na umowach o pracę na czas nieokreślony zostaną objęte zwolnieniami w ostatniej kolejności.

W sierpniu zarząd ATB Tamel zaprezentował związkowym przedstawicielom plan likwidacji Wydziału Odlewni Żeliwa oraz kryteria redukcji zatrudnienia - na tym wydziale ma obejmować co najmniej jedną czwartą pracowników do końca roku - donosi lokalny serwis temi.pl. Plany redukcji zatrudnienia są również przewidywane na innych wydziałach produkcyjnych, które w tej chwili nie są zagrożone zamknięciem.