Zarząd Michelina porozumiał się z pracownikami zamykanej fabryki

Restrukturyzacja w Michelin dotknęła w minionym roku także jedną z fabryk marki za kanałem La Manche. (fot. mat.pras.)

Oponiarski Michelin porozumiał się z załogą fabryki w Roche-sur-Yon we Francji. Zakład, w którym powstawały opony do samochodów ciężarowych, ma zostać zamknięty do końca roku.