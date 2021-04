Zablokowane rekrutacje, wizja zwolnień. COVID-19 zmusza do przebranżowienia

Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że aż co czwarta firma planuje redukcje etatów. Niemal połowa spodziewa się, że sytuacja gospodarcza w 2021 roku będzie gorsza niż rok wcześniej. Rekrutacje planuje jedynie 9 proc. pracodawców, najwięcej zwolnień spodziewanych jest w handlu oraz przemyśle i sektorze publicznym. Pozytywną informacją jest fakt, że są branże, w których przybywa ofert pracy (przede wszystkim IT, budowlanka, nieruchomości, logistykę czy transport). A to oznacza, że część pracowników będzie się musiała przekwalifikować.

Z opublikowanego w marcu „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że zdecydowana większość przedsiębiorców boi się spowolnienia gospodarczego w 2021 roku. Niemal połowa, bo 45 proc. firm jest zdania, że osłabienie gospodarki w tym roku będzie większe niż rok wcześniej, co piąty przedsiębiorca twierdzi, że utrzyma się sytuacja z 2020 roku, a tylko co czwarty liczy na poprawę.

Wśród głównych wyzwań, z jakimi będą musieli się mierzyć w kolejnych miesiącach, pracodawcy wskazują m.in. na utrzymującą się niepewność związaną z koronawirusem (47 proc.), wyższe koszty prowadzenia działalności (43 proc.), spowolnienie gospodarcze (37 proc.) oraz kolejne obostrzenia rządowe (33 proc.).

Z badań wynika, że plan obniżenia poziomu zatrudnienia ma co czwarta firma. To o 11 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania. Wówczas zwalniać pracowników planowało 13 proc. przedsiębiorców. Najwięcej deklaracji o redukcji etatów składają największe i średnie firmy (po 29 proc.), natomiast najrzadziej małe (22 proc.). Jeżeli chodzi o branże, wyróżnia się sektor handlu, gdzie 29 proc. pracodawców zgłasza konieczność redukcji etatów. W przypadku przemysłu i sektora publicznego taką deklarację składa po 23 proc. firm, a w usługach 22 proc..

- Pierwszy raz w historii naszego badania tak mocno wzrósł odsetek pracodawców, którzy planują obniżać poziom zatrudnienia. Co czwarta firma myśli o tym, żeby kogoś zwolnić. Trzeba jednak zrównoważyć tę informację i powiedzieć jasno, że oferty pracy wciąż się pojawiają. Ważna będzie jednak elastyczność ze strony kandydatów i chęć przekwalifikowania się. Ktoś, kto straci pracę w handlu, będzie mógł znaleźć pracę w e-commerce czy logistyce, natomiast osoby z przemysłu będą mogły trafić m.in. na produkcję spożywczą. Aktualnie szala przechyla się w stronę rynku pracodawcy, a nie jak dotychczas rynku pracownika. Ta sytuacja nie potrwa jednak wiecznie – wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes zarządu Personnel Service.

Handel nie tylko planuje spore zwolnienia, ale też ogranicza nowe rekrutacje. Tylko 2 proc. firm z tego sektora mówi o planie zwiększania poziomu zatrudnienia. W usługach co dziesiąty przedsiębiorca będzie szukał nowych pracowników, w przemyśle 16 proc. firm, a w sektorze publicznym 15 proc.

Czas na przekwalifikowanie

Jak zauważają autorzy badania, pandemia przyczyniła się do zwiększenia motywacji do rozwoju wśród pracowników. 44 proc. z nich pod wpływem doświadczeń ostatniego roku planuje w 2021 roku zdobywać nowe kompetencje, a co czwarty jeszcze nie wie, ale nie wyklucza tego w przyszłości.

Szczególnie mocno nastawiona na zdobywanie nowych umiejętności jest najmłodsza grupa respondentów w wieku 18-24 lata (60 proc.) oraz 25-34 lata (57 proc.). W starszych grupach wiekowych ten entuzjazm jest mniejszy. Tylko 29 proc. osób powyżej 55 roku życia planuje nabywać nowe kompetencje oraz co trzeci 45-54-latek.

- To bardzo dobra informacja, że młodzi ludzie chcą zdobywać nowe kompetencje. To ułatwi im przebranżowienie się, a wielu z nich czeka ten scenariusz już w najbliższej przyszłości. Głównie dotyczy to pracowników z branży gastronomicznej, turystycznej czy usługowej. Nie wiadomo, jak długo potrwa powrót w tych sektorach do normalności, więc pracownicy będą musieli szukać pracy gdzie indziej. Już teraz widzimy, że do prac w fabrykach zaczynają się zgłaszać młodzi ludzie, którzy dotychczas omijali tego typu oferty szerokim łukiem. Ich miejsca dotychczas zajmowali Ukraińcy, a teraz widzimy, że ten trend się odwraca – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Krok w nieznane

Do 2020 roku o zmianie branży myśleli przede wszystkim ci, którzy nie do końca byli zadowoleni z dotychczasowej pracy. Pandemia koronawirusa i jej wpływ na działanie wielu firm otworzyły drzwi przebranżowienia tym, których branże najmocniej odczuły skutki COVID-19. Decydując się na zmianę branży, nie warto jednak działać pochopnie.

- Wiele osób przeżywa chwilowe kryzysy w związku z pracą zawodową. Kiedy jednak trwa to dłużej, a praca nie przynosi satysfakcji i zadowalających efektów, warto zastanowić się nad zmianami. Nie tylko samej pracy, ale również dziedziny działania - wyjaśnia Sonia Tkaczyk, senior consultant w agencji Antal.

Niezadowolenie z wykonywanej pracy jest jednym z elementów, który może być sygnałem, że warto coś zmienić. Jak podkreślają specjaliści rynku pracy, nad zmianą branży powinny zastanowić się także osoby, które czują, że ich talent się marnuje czy zatrzymały się w planowaniu przyszłości zawodowej. Dużą rolę odgrywa także kwestia zarobków.

Decyzja o tak dużej zawodowej zmianie powinna być jednak poprzedzona gruntownymi analizami. Zwracał na to uwagę w rozmowie z PulsHR.pl Adrian, który rezygnując z państwowego etatu postawił na własną działalność w branży motoryzacyjnej.

- W moim przypadku to raczej były miesiące rozmyślań. Analiza plusów i minusów sytuacji, w której jestem i tej, w której mam zamiar być. Sprawdzenie konkurencji w moim mieście, ale i w sąsiednich, porównanie cen, sprawdzenie opinii w internecie i wśród znajomych. Przygotowanie zaplecza finansowego, czyli ile potrzeba na samo rozpoczęcie, np. na remont hali, maszyny, części, narzędzia, a ile na stałe miesięczne wydatki i stworzenie tzw. poduszki finansowej na niespodziewane wydatki. Plan reklamy i jej koszty. Poszukiwanie źródeł dofinansowania i przygotowanie czasochłonnych wniosków. I dużo, dużo więcej. Wszystko to powodowało, że od myślenia do czynu minęło kilka długich miesięcy. W końcu rezygnacja z "ciepłego stołka" w państwowej firmie i pójście na swoje to dosyć trudna decyzja - tłumaczy.