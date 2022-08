Za gaz zapłacą o 1500 proc. więcej. Wzrost zmusił ich do zwolnień grupowych

KDS

• 28 sie 2022 9:00





Rekordowo wysoki wzrost cen gazu spowodował, że polski producent płytek ceramicznych firma Cerrad, wygasza trzy z siedmiu linii produkcyjnych. Pracę na początek straci 350 z 1400 pracowników. Firma Cerrad działa na rynku od 1994 roku, rocznie produkuje 20 mln m2 płytek. (fot. Facebook/Cerrad)

Informację o trudnej sytuacji firmy ze Starachowic podał TVN24. Firma Cerrad działa na rynku od 1994 roku, rocznie produkuje 20 mln m2 płytek.

Członek zarządu Cerrad Filip Cegłowski przyznał, że przyczyną ograniczenia produkcji jest ogromny wzrost cen gazu. W ciągu kilkunastu miesięcy opłaty za gaz wzrosły w ich przypadku o 1500 proc. - z 4 mln zł w styczniu 2021 roku do 60 mln zł obecnie. Co więcej spółka PGNiG, która dostarcza Cerrad gaz, skróciła z 90 do 30 dni termin płatności faktur.

To spowodowało, że firma musi zreorganizować swoją działalność. Wstrzyma produkcję na trzech z siedmiu linii produkcyjnych. Jak w rozmowie z TVN24 przyznaje członek zarządu, to wiąże się również z koniecznością przeprowadzenia zwolnień grupowych. Pracę straci 350 z 1400 załogi. Dodatkowo firma zmuszona jest podnieść ceny swoich produktów.

Sprawę skomentowała spółka PGNiG, która zaznaczyła, że cały czas jest w kontakcie z Cerrad, a wzrost cen gazu w żaden sposób nie zależy od nich. Do tego Cerrad zakupił w ostatnim roku dużo większy wolumen gazu, niż rok wcześniej. Odnosząc się do kwestii skrócenia terminu płatności, PGNiG podkreśliło, że wynikało to z treści zawartej z Cerrad umowy.

