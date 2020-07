Work Service idzie na układ z bankami

W wyniku realizacji umowy restrukturyzacyjnej, docelowa restrukturyzacja zadłużenia ma zostać dokonana na podstawie układu częściowego, który Work Service planuje zawrzeć w kolejnych tygodniach lub miesiącach w ramach postępowania o zatwierdzeniu układu w rozumieniu przepisów prawa restrukturyzacyjnego – czytamy w komunikacie.

Zobacz też: Work Service się (prawie) sprzedał. Taniej niż myślał

Jak wynika z komunikatu, umowa restrukturyzacyjna przewidywać będzie częściową spłatę 50 proc. kwoty należności głównej wynikającej z umowy kredytowej czyli 110,35 mln zł. Reszta miałaby być umorzona. Umowa przewiduje również umorzenie całości odroczonej na podstawie Umowy Kredytowej części odsetek od należności głównej.

zobacz też: Work Service coraz bliżej przejęcia

Kwota spłaty ma zostać spłacona w kwartalnych ratach, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy czym pierwsza płatność ma mieć miejsce do dnia 30 września 2020 r., a ostatnia do 30 czerwca 2023 roku. Odsetki będą naliczane w wysokości WIBOR 3M + 200 bps w skali roku.

Umowa restrukturyzacyjne jest obwarowana wieloma warunkami. To m.in. zobowiązanie GI Group, strategicznego udziałowca Work Service do przekroczenia progu 50 proc. w Work Service i do poręczenia spłaty, uregulowanie przez spółkę i jej polskie spółki zależne wymagalnych zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego i ZUS oraz przedstawienie bankom przez inwestora lub podmiot z grupy kapitałowej dowodu, że posiada środki wystarczające do sfinansowania nabycia akcji w spółce oraz udzielenia jej finansowania.

Work Service musi również złożyć na rzecz banków oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 150 proc. istniejącego zadłużenia bankowego.

Jak poinformowała spółka w następnym komunikacie, większość z tych warunków została spełniona.

Work Service i Gi International podpisały umowę inwestycyjną w połowie lutego. Umowa zakłada dofinansowanie spółki przez inwestora łączną kwotą do 210,2 mln zł. W planach jest emisja nowych akcji, które zostaną zaoferowane inwestorowi za cenę 0,39 zł sztukę.

CZYTAJ DALEJ »

Inwestor udzieli spółce 108,7 mln zł finansowania w celu spłaty zobowiązań i kosztów transakcyjnych oraz sfinansowania bieżącej działalności, a także zapłaci 81,5 mln zł w sposób określony w umowach o redukcji zadłużenia bankowego i obligacyjnego. Pierwotnie transakcja miała zostać zamknięta do końca czerwca, aneksem do umowy inwestycyjnej przedłużono jednak ten termin do końca lipca. Problemy spółki zaczęły się kilka lat temu za sprawą przyjętej przez nią agresywnej strategii i licznych akwizycji finansowanych długiem. Nie wszystkie przejęte spółki przynosiły zyski, także umowy przejęcia niekoniecznie okazywały się korzystne dla Work Service. Wzrosło zadłużenie i zaczęły się kłopoty z jego obsługą. Spółka miała nawet problem z wykupem obligacji.