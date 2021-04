Włosi przyciągają cyfrowych nomadów ulgami podatkowymi

Wraz z pandemią liczba pracowników, którzy nie muszą codziennie stawiać się w biurze znacząco wzrosła. Rozpoczęło to konkurencję między krajami, które chcą przyciągnąć cyfrowych nomadów. Grecja oferuje ulgi podatkowe w wysokości 50 procent. Hiszpania, Dubaj i Estonia oferują wizy wydawane ad hoc. Zachęty wprowadzają też Włochy.

14 kwi 2021





Aby pracować we Włoszech, obywatele UE muszą jedynie zarejestrować swój pobyt dłuższy niż trzy miesiące w urzędzie miasta (fot. Flickr)

Według badania przeprowadzonego przez Smart Working Observatory z Politechniki Mediolańskiej liczba pracowników zdalnych we Włoszech wzrosła z 570 tys. w 2019 r. do 6,5 mln wiosną 2020 r. Szacuje się, że w nadchodzących latach na stałe będzie pracować zdalnie pięć milionów osób.

W ciągu zaledwie kilku miesięcy populacja cyfrowych nomadów rozszerzyła się. Oprócz freelancerów i właścicieli firm zdalną pracę zaczęli masowo wykonywać specjaliści ds. marketingu i komunikacji, projektanci graficzni, trenerzy wystąpień publicznych, informatycy i programiści, trenerzy sportowi, dietetycy, czyli każdy, kto jest w stanie pracować online.

Włochy są popularnym krajem dla cyfrowych nomadów ze względu na niepowtarzalny urok miast i miasteczek, kuchnię, atrakcje kulturalne i wysoki standard życia.

Już od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje we Włoszech nowa ulga podatkowa. Zapewnia ona osobom, które przeniosą swoje podatki do Włoch, 70- procentową ulgę przez pięć lat. W środkowo-południowych regionach kraju ulga ta może wynieść nawet 90 procent.

Zachęty te obowiązują przez pięć lat i mogą być przedłużone na kolejne pięć lat (z 50-procentową ulgą od dochodu), jeśli podatnik ma niepełnoletnie dziecko lub kupi nieruchomość w ciągu jednego roku od przeprowadzki do Włoch.

Aby pracować we Włoszech, obywatele UE muszą jedynie zarejestrować swój pobyt dłuższy niż trzy miesiące w urzędzie miasta.

Osoby spoza UE mogą uzyskać wizę Schengen. Co jednak istotne, wiza turystyczna nie może być zamieniona na stały status imigracyjny i pozwolenie na pracę podczas pobytu we Włoszech. Najlepszym rozwiązaniem dla cyfrowych nomadów spoza Europy jest złożenie we włoskim konsulacie przed przyjazdem wniosku o wizę dla samozatrudnionych.

