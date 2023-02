Wielkie zwolnienia w Yahoo. Pracę straci 20 proc. załogi

Zwolnienia w firmach technologicznych osiągnęły w styczniu najwyższy poziom od ponad dwóch lat. Branża ograniczyła zatrudnienie w drugim co do wielkości tempie w historii, przygotowując się na możliwą recesję w USA.

W minionym tygodniu pracę straciło 1000 osób, do końca roku zwolnienia dotkną kolejnych 600. Wszyscy to pracownicy pionu technologii reklamowych. Łącznie koncern pożegna się z ponad 20 proc. swojego zespołu.

Google rozpoczęło zwolnienia obejmujące 12 tys. osób. W Twitterze zaraz po przejęciu go pod koniec października przez Elona Muska pożegnano się z dużą częścią pracowników. Kolejne zwolnienia realizowano w styczniu, w konsekwencji liczba pracowników zmalała z ok. 7,5 tys. do ok. 2,3 tys. Koncern Naspers zamierza zwolnić nawet 30 proc. pracowników biurowych, cięcia objęły też polskie biuro Grupy OLX.

Technologiczny gigant Dell poinformował, że zlikwiduje 6650 miejsc pracy - podaje Bloomberg. Prace tym samym straci 5 proc. pracowników na całym świecie, a poziom zatrudnienia będzie najniższy od 6 lat.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl