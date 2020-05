W kwietniu w Wielkopolsce przybyło 4,3 tysiąca bezrobotnych

- W ramach zwolnień grupowych 18 zakładów pracy zgłosiło zamiar zwolnienia 465 pracowników. Zwolniono 248 osób z 15 zakładów pracy – podała w rozmowie z Gazetą Wyborczą Barbara Kwapiszewska, dyrektor WUP w Poznaniu.

W marca zamiar zwolnień grupowych 1072 pracowników zgłosiło 21 zakładów. Pracę straciło 279 osób. Jednak liczba bezrobotnych w województwie nadal idzie w górę.

WUP nie wymienia firm, które planują zwolnienia, ale, jak podaje GW, wiadomo, że chodzi m.in. o branżę samochodową i metalową. Volkswagen Poznań przyspieszył decyzję o zwolnieniu ok. 200 pracowników zatrudnionych przez agencję tymczasową. Pracę tracą również ludzie w handlu i gastronomii. Na zwolnienia grupowe zdecydował się np. Komputronik.

Już w marcu w Wielkopolsce liczba pracowników zwolnionych w ramach zwolnień grupowych wzrosła w porównaniu do lutego pięciokrotnie – z 200 do ponad 1 tys. Tymczasem w całym roku 2019 zwolnienia grupowe objęły 50 firm i ok. 1,9 tys. osób, a w 2018 r. było to 47 zakładów i 2,1 tys. pracowników. Przez dwa lata w ramach zwolnień grupowych w Wielkopolsce straciło pracę 4 tys. osób - tyle co kwietniu tego roku.

Konfederacja Lewiatan podała w środę 6 maja, że 5 proc. polskich przedsiębiorców już podjęło działania zmierzające do likwidacji firmy, 43 proc. wytrzyma jeszcze 1-2 miesiące, a przetrwanie 3-4 miesięcy deklaruje 20 proc.

Lewiatan przeprowadził badania wśród 302 przedsiębiorców, pytając ich o ich kondycję finansową.

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu aktualną stopę bezrobocia w Wielkopolsce opartą na dokładnych danych z 31 powiatów poda ok. 20 maja.

Według danych Ministerstwa Rodziny wynosi ona 3,3 proc. - nadal jest to najniższy wynik w kraju. Najgorzej jest w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie bezrobocie sięga 10 proc.

