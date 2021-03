W Dolinie Krzemowej pracownicy wracają do biur

Amerykańska Dolina Krzemowa była jednym z pierwszych miejsc na świecie, gdzie zamknięto biura, gdy wybuchła pandemia koronawirusa. Teraz pracownicy największych firm z branży technologicznej zaczęli wielki comeback.

Kalina Olejniczak

Kalina Olejniczak • 31 mar 2021 17:03





W Dolinie Krzemowej funkcjonuje ponad 700 przedsiębiorstw informatycznych i teleinformatycznych (fot. pixabay/lauramba)

Firmy z Doliny Krzemowej przedstawiają schematy powrotu do normalności w drugim roku pandemii.

W poniedziałek Uber otworzył kampus w Mission Bay w San Francisco, którego budowę zakończył w czasie pandemii. Firma ma obecnie około 3,5 tys. pracowników w Bay Area. Biuro otwarto jednak dla 20 proc. z nich. Pracownicy mogli wrócić na zasadzie dobrowolności, w poniedziałek i wtorek stawiło się ich ok.100.

Pracownicy, którzy decydują się na powrót do biura, muszą mieć wirtualną "kartę pokładową". By ją dostać, podpisują specjalny formularz. To zobowiązanie do sprawdzania swojego stanu zdrowia i rezerwowania miejsc w biurze, tak aby Uber mógł kontrolować obłożenie. Większość pracowników Ubera może pracować z domu co najmniej do 13 września.

Test w każdym tygodniu

Facebook w ciągu najbliższych kilku tygodni planuje wpuścić niektórych pracowników z powrotem do swoich biur w Dolinie Krzemowej. Firma w maju ponownie otworzy niektóre z nich przy obłożeniu 10-procentowym. Oprócz zachowania fizycznego dystansu i noszenia maseczki, Facebook będzie również oczekiwał od pracowników cotygodniowego przeprowadzania testu.

Pracownicy Facebooka mają również możliwość nie wracania do biura w ogóle. Prezes Mark Zuckerberg przewiduje, że połowa z nich może pracować zdalnie w ciągu następnej dekady.

Twitter nie ustalił jeszcze daty powrotu pracowników do biur. Wiadomo jednak, że będą oni pracować przy 20-procentowej frekwencji. Firma już na początku pandemii przekazała pracownikom, że mogą pracować zdalnie na stałe. Przewiduje jednak, że większość zdecyduje się na hybrydowy model po ponownym otwarciu biur.

Google zapowiedział powroty do biur od września. Będzie testować elastyczny tydzień pracy (praca z biura przez trzy dni, a z domu przez dwa).

Działający poza Doliną Krzemową inny gigant, Microsoft, rozpoczął w poniedziałek przenoszenie niektórych pracowników z powrotem do swojej siedziby głównej i pobliskich biur w Redmond w stanie Waszyngton. Wdraża model "hybrydowego miejsca pracy".

Czy powrócą?

Różnorodność scenariuszy, jakie przyjmują duże firmy technologiczne, pokazuje, jak wiele niepewności, mimo że szczepienia nabierają tempa, wciąż towarzyszy powrotom do pracy - pisze CNN.

Stopniowe wznawianie działalności może być również testem dla Doliny Krzemowej. Wielu pracowników, korzystając z elastycznych zasad pracy zdalnej, przeniosło się do innych miast, takich jak Austin, Miami, Nashville i Denver. Również kilka firm takich jak Oracle i Hewlett-Packard Enterprises przeniosło swoje siedziby gdzie indziej.

